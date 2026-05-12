Alosa: "El cervell reconeix la música tradicional i vibra el cos"

Giulietta Vidal i Irene Romo es van conèixer al Taller de Músics quan s’endinsaven fins a la tradició del jazz. I es van preguntar: per què no fem el mateix amb la música de casa nostra? I així va ser com van decidir apostar per la cançó d’inspiració tradicional catalana, popular, el folk. Anar a les arrels. Amb aquesta idea ferma, sensibilitat musical i talent, de mica en mica han convençut el panorama musical català, i prova d’això és que actuaran a l’Embassa’t (dissabte, a les 17.30h, escenari Yeearphone). “Ho tenim molt clar, per nosaltres no és estrany que la nostra música sigui una proposta de festivals i ràdios, però a vegades encara costa convèncer. Volem trencar amb qualsevol prejudici”, explica el duet barceloní.
Alosa ha escollit la música tradicional o ha estat la música que les ha escollit? “És una sensació corporal, el cervell la reconeix i ens vibra el cos. És una reacció física”, comenta el duet, que va engegar el projecte el 2023. El cant del matí és el seu primer àlbum, en què “dialoguen cançons que són naturalistes, però que tenen molta ciutat”. Perquè són dues coses perfectament compatibles, tal com deixen clar. “Hi ha gent que encara se sorprèn, però és que a la ciutat hi ha molta tradició, sobretot entre corals i famílies”.
Ja han estat al festival, però abans de ser-hi programades, com a públic: “Em fa moltíssima il·lusió actuar-hi perquè m’encanta l’espai, el bon rotllo i l’organització”, diu Giulietta Vidal. “Estem vivint un moment dolç, tant de bo s’estableixi una connexió especial i bonica amb el públic. Que passi això ens fa estar contentes”, afegeix Irene Romo (veu, violoncel i percussió). Al concert, estaran acompanyades per una guitarra, un baix, un txel·lo, percussió i veus. Prometen un directe “ballable, on cantar i compartir, amb essència i que engegarà motors del festival”.