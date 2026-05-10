El Vet Aquí consolida la seva matinal familiar amb contes, jocs i cultura popular

Contes, jocs, il·lustració i cultura popular han protagonitzat una nova edició del Vet Aquí la Festa!, la matinal familiar del festival Vet Aquí que s’ha celebrat aquest diumenge 10 de maig a la plaça del Doctor Robert. Durant tot el matí, infants i famílies han participat en les diferents activitats preparades per apropar la lectura i la tradició oral als més petits.
Un dels espais més concorreguts ha estat la fira d’il·lustradors i editorials, que s’ha combinat amb zones de lectura i les propostes de joc de Guixot de 8. La festa s’ha tancat amb Contadors de llegenda, de la Companyia Jordi Font, un espectacle centrat en la figura del joglar i en la transmissió de les llegendes populars.
La presidenta de l’Associació Caravàs (entitat organitzadora del festival), Susagna Navó, ha fet un "balanç molt positiu" de la jornada i ha destacat que "hi ha hagut una gran assistència de públic a la matinal". També ha remarcat que totes les activitats "s’han anat succeint molt bé i sense incidències".
Navó ha assegurat que tant la fira d’il·lustradors com les instal·lacions de joc i l’espectacle final han estat un èxit rotund, i ha subratllat especialment la resposta del públic familiar. "Infants i grans ho viuen amb il·lusió i amb ganes", ha explicat.
La responsable de l’entitat organitzadora també ha reivindicat la consolidació del festival, assegurant que el Vet Aquí, i sobretoto la matinal de contes, "és una activitat ja molt consolidada i que funciona molt bé".
El festival encara encararà els seus últims actes aquesta setmana. Dijous 14 de maig, a les 18 hores, se celebrarà Contes al cabàs, amb Rosa Fité, mentre que divendres 15 de maig, a les 19 hores, el certamen es clourà amb Contes en secret, a càrrec de la mateixa Susagna Navó.
