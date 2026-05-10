Iliyan Radulov guanya el quart torneig ITF del Cercle Sabadellès

Sorpreses i revelacions en el quart torneig ITF Men’s World Tennis Tour del Cercle Sabadellès 1856. El nivell, un cop més, ha estat molt alt durant els dies d'una competició que ha acabat amb la gran final aquest diumenge, en un duel de més de dues hores. El jove de vint anys, Iliyan Radulov ha aconseguit el títol després d'imposar-se a Oriol Roca en dos sets (7-6 i 6-2) en un partit ple d'alternatives i molt disputat tot i la diferència en el marcador.
El búlgar, d'aquesta manera, tanca una setmana excel·lent personalment. En un torneig que ha estat marcat des del primer dia per les sorpreses, amb les eliminacions dels principals caps de sèrie en els primers dies, Radulov ha estat el més regular sobre la terra batuda de les instal·lacions de la carretera de Bellaterra. Tant Oriol Roca com el mateix tenista búlgar arribaven a la final amb una bona càrrega física a les cames. Tots dos van necessitar tres sets per guanyar la seva semifinal en enfrontaments que van superar les dues hores i mitja, contra Alejo Sánchez i Max Alcalá, respectivament.
En el duel decisiu pel títol, des dels primers punts els dos jugadors han hagut de suar per defensar la seva sacada. Ha estat en el cinquè punt de la jornada que Radulov ha aconseguit el primer break (3-2). Roca s'ha pogut refer poc després, en un intercanvi de cops, amb diverses boles de trencada, per situar el 4-4. El barceloní, amb el 5-6, fins i tot ha tingut una pilota de set, però l'ha desaprofitat i s'ha decidit el punt en el tie-break. Després de tres trencaments seguits en l'inici, Radulov ha aconseguit decantar la balança amb el 4-4 i el 5-4, quan sacava Roca, i ha aguantat la seva sacada per apuntar-se l'1-0, després de més d'una hora i quart de joc, en la final.
En el segon set, novament Roca ha colpejat primer, però ràpidament s'ha vist superat pel búlgar, que després de perdre la seva primera sacada ha reaccionat amb quatre punts consecutius, inclosos dos breaks que han capgirat el marcador. El barceloní no ha pogut igualar el ritme de Radulov que ho ha tancat amb un nou trencament per al 6-2 definitiu després de cinquanta minuts de joc. Aconsegueix el títol el jove tenista de vint anys que succeeix Dani Mérida en el palmarès del torneig. Una vegada més, el Cercle Sabadellès i la ciutat s'han convertit en l'epicentre del tennis internacional.