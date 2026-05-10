El FS Sabadell Femení guanya i certifica la permanència a Segona Nacional

Feina feta. La matemàtica diu que, amb la derrota del Feme Castellón contra l'Hispania Yecla, fins i tot amb una derrota hauria aconseguit l'objectiu el FS Sabadell Femení, però igualment van preferir certificar per la via ràpida, amb alegria inclosa i sense estar pendents d'altres partits, que la pròxima temporada tornaran a competir a la segona categoria estatal del futbol sala femení. El conjunt dirigit per Xavi Muñoz es va imposar al Txantrea (1-2) a domicili en la penúltima jornada de competició.
L'equip sabadellenc visitava el cinquè classificat amb ambició, però també un ull posat en altres pistes, amb el duel directe que es jugava simultàniament, per estar pendent en cas de no anar les coses de cara. La fita d'assaltar Arrossadia es presentava complicada, també per les baixes de les dues golejadores: Amara Ortigosa i Maria Recio, lesionades. Sense temps per a lamentacions, en els primers instants ja va obrir el marcador el FS Sabadell Femení, a través de Gemma Font. Va tancar la seva porteria Laura Ollé i va mantenir el mínim avantatge fins al descans.
A la represa, el duel va poder caure de les dues bandes, però va continuar amb una solidesa implacable al darrere l'equip arlequinat que fins i tot va tenir opcions d'ampliar l'avantatge. El segon, no obstant això, no va arribar fins al tram final quan la capitana Maria Isern va fer el 0-2 que certificava la victòria i la permanència. Qui millor que una figura clau en l'estructura del club per assegurar la salvació del primer equip a la plata estatal.
Encara va tocar patir perquè Nerea Urra va fer l'1-2 definitiu amb alguns segons per disputar-se. No va haver-hi ensurt i les arlequinades van certificar la seva continuïtat a la Segona Nacional un any després d'assolir l'ascens. La pròxima setmana, tancaran la lliga a casa davant de l'Hospitalet, en un dia que serà de celebració. El futbol sala femení sabadellenc tornarà a tenir representació a la categoria de plata per segona temporada consecutiva. Amb aquesta notícia, el FS Sabadell Femení també s'assegura la presència a la Copa de la Reina de la pròxima temporada. Una gran fita per un equip molt lluitador que ha cregut en tot moment que era possible tot i les dificultats.