El CN Sabadell colpeja primer en el 'play-off' amb una treballada victòria a Múrcia

Primera passa feta. El CN Sabadell disputarà la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a casa i amb un avantatge d'un gol, després d'un duel ple d'alternatives i un intercanvi de cops de bogeria davant del filial d'El Pozo Murcia (5-6). Els de Jordi Marín han aconseguit imposar-se en el tram final, capgirant un marcador desfavorable i en una bona mostra de la competitivitat i maduresa de l'equip, que ha arribat al tram decisiu en un bon moment de forma.
El duel al pavelló de José Maria Cagigal ha començat amb un cop força d'hora. En els primers instants, Andrés Meseguer ha obert el marcador per als locals. El Club s'ha refet bé del cop i ha entès que la millor manera de contrarestar el potencial ofensiu del rival era esperar la seva oportunitat, amb una bona defensa a mitja pist i transicions ràpides. En una bona jugada per banda, ha trobat el camí l'equip nedador. Raúl Martín ha aprofitat una pilota a camp contrari per superar el porter amb un xut ras que ha colpejat el pal i l'esquena del meta abans d'entrar.
Abans del descans, Alex Llamas ha fet el segon en boca de canó després d'una bona recuperació i passada des de la dreta de l'atac sabadellenc. No obstant això, al límit del pas per vestidors, els locals han tornat a igualar el duel a través de Miguel Palacio. S'ha mantingut el ritme a la represa i Alex Llamas i Meseguer han intercanviat cops per tornar a situar l'empat en un marcador que ja no s'ha mogut fins a un tram final de bogeria (4-4).
Palació ha tornat a anotar per posar el conjunt murcià amb avantatge, però en dos rampells en els últims minuts el Club s'ha endut el triomf. Primer ha estat German Escudero qui ha fet el 5-5 en una doble prolongació amb el cap i, poc després, Raúl Martín ha castigat una pèrdua dels locals per regalar el gol a Luis García en una bona transició. Defensarà el marge al pavelló del Nord el pròxim cap de setmana el CN Sabadell, que ja ha donat la primera passa per continuar somiant que l'ascens és possible. Cal rematar-ho a casa.