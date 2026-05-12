Laia Codina publica a l'Argentina un àlbum sobre la maternitat "allunyada d'estereotips idealitzats"

La il·lustradora i autora sabadellenca Laia Codina ha fet el salt internacional amb la publicació a l’Argentina de l'àlbum il·lustrat bilingüe Eres mamá / Ets mare, editat per l’editorial argentina Cheuque. L'obra ofereix "una mirada íntima i honesta sobre la maternitat contemporània, allunyada dels estereotips idealitzats".
El projecte va néixer a Sabadell a partir de la vivència personal de l’autora i de la connexió amb altres mares, i aborda aspectes quotidians com les rutines, el cansament, la tendresa i els vincles afectius. “És un treball molt vinculat a la meva pròpia experiència, però també a una vivència compartida amb moltes altres dones”, explica Codina.
La publicació a l’Argentina suposa un pas important en la trajectòria de la il·lustradora, ja que permet que una obra creada en l’àmbit local trobi ressò en un altre context cultural.
“Veure com una idea tan íntima i propera travessa l’oceà i connecta amb altres mares és difícil d’explicar”, assenyala. El llançament coincideix amb la celebració del Dia de la Mare, reforçant el caràcter emocional i universal del projecte.