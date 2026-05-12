La Corro Contra el Càncer i el Parc Taulí, units en la lluita contra el càncer d’endometri: “Sabem quines eines necessitem”

Finançar un projecte de l'Hospital Parc Taulí per investigar el càncer d’endometri, aquest és l'objectiu de la 14a cursa 'Corro Contra el Càncer'. La cita, molt consolidada a la ciutat, se celebrarà el diumenge 31 de maig i enguany s'ha incorporat al calendari del Festival Observa. Tot plegat, amb l'essència de sempre: convertir els carrers en una marea solidària en què la competitivitat passa a un segon pla.
"Tenim moltes novetats i esperem superar-nos amb una gran participació. Ja som més d'un miler d'inscrits, amb l'expectativa de superar els 2.000 o fins i tot arribar als 2.500 participants", ha afirmat Aleix Ribell, president de WeRun a la presentació que s'ha celebrat aquest dimarts al vespre. Un acte que ha comptat amb la presència de la regidora d'Esports, Montse González i el secretari general del Departament d'Esports a la Generalitat, Abel Garcia.
Després de tretze edicions de la mà l'Associació contra el Càncer, s'ha optat per un canvi de rumb amb un enfocament clar. "Volíem crear una 'superentitat', fugir de colors concrets i treballar amb un organisme que aglutinés tothom. Alhora també aconseguim la traçabilitat del donatiu solidari, un projecte finalista i l'ADN sabadellenc que aporta el nostre hospital", sentencia el mateix organitzador.
Pel que fa al recorregut, es tracta d'un circuit circular desdoblat de 5 km, amb l’Amfiteatre del Parc Catalunya com a punt de referència. El tret de sortida serà a dos quarts d'onze del matí i més enllà de la cursa (o caminada), hi haurà diverses alternatives per amenitzar l'arribada a meta davant de l'escenari de l'Observa. "El recorregut unirà el centre i el Parc Catalunya, però la principal diferència serà el final en pujada".
Sumar esforços per la investigació
Aquesta fusió entre l'entitat esportiva, un festival consolidat al territori i la corporació sanitària, pretén posar el focus en la importància de la divulgació i la investigació contra la malaltia, amb un missatge clar: amb l'aportació pública no n'hi ha prou, continuar col·laborant és essencial.
La presidenta de l'hospital, Dolors Costa, ha celebrat aquesta unió, acompanyada pel director del servei d'Oncologia del Taulí, el Dr. Miquel Àngel Seguí. "Cada any tenim més d'una cinquantena de dones que pateixen càncer d'endometri aquí, ja hem fet una recerca prèvia i sabem quines eines tecnològiques fer servir per posar en marxa la investigació de les característiques genètiques", ha explicat el doctor, remarcant que ho tenen tot a punt per tirar endavant el projecte.
D'altra banda, la Laura Pérez, una de les pacients amb aquest tipus de càncer, ha narrat la seva història, visiblement emocionada. "Estic bé, en un procés d'immunoteràpia i agraint la bona feina dels professionals. Aquesta cursa és una oportunitat per moure's per la causa. Ho faran la família, els amics i els companys... i podem aconseguir-ho entre tots!", ha afirmat convençuda.
Un altre dels al·licients de la carrera és el dorsal en blanc, perquè no hi ha classificació, però sí crono. També es pot col·laborar a través de la fila 0. Les inscripcions estan obertes al web oficial de la cursa fins al divendres 29 de maig. Des del seu naixement l'any 2017, aquesta iniciativa ha recaptat més de 160.000 € per donar suport a la lluita contra el càncer.