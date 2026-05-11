L’ESDI engega un concurs d'arquitectura per rehabilitar els Docks

L’Escola Superior de Disseny (ESDI) ha obert un concurs per seleccionar una proposta arquitectònica que permeti rehabilitar la seu de Sabadell, els antics Docks del carrer del Marquès de Comillas (Centre). L’objectiu és reforçar el valor patrimonial, educatiu i identitari d’aquest edifici històric protegit de principis del segle XX que es va transformar en equipament educatiu el 1989. La inversió prevista és d’uns dos milions d’euros.
El concurs té l’objectiu de seleccionar una proposta arquitectònica que permeti actualitzar l’edifici i adaptar-lo a les necessitats del moment, conservant-ne l’essència industrial i el valor patrimonial. Així, es vol enfocar la intervenció en l’estructura, el confort ambiental, la millora de les instal·lacions, l’eficiència energètica i la sostenibilitat. La directora general de l’ESDI, Georgina Bombardó, remarca que s’ha optat per la modalitat de concurs i no d’adjudicació directa perquè “volem donar l’oportunitat a la comunitat d’ESDI, tant exalumnes com els propis docents” de presentar les seves idees. El centre universitari imparteix ensenyament en disseny d’interiors i té exalumnes treballant en despatxos d’arquitectura, als quals animen a presentar-se al concurs per evolucionar l’edifici, del qual volen reforçar la presència a la Gran Via.
La fase de concurs es durà a terme en dues parts. Primer, se seleccionaran candidatures a partir d’un dossier d’experiència prèvia i capacitat tècnica dels participants, on es tindrà especialment en compte l’experiència en la rehabilitació d’edificis patrimonials o industrials, en equipaments educatius i la incorporació de professionals especialitzats en patrimoni.
En segon lloc, els equips seleccionats hauran de desenvolupar una proposta completa i que haurà d’integrar solucions tècniques, constructives i sostenibles que siguin coherents amb la identitat de l’ESDI. La previsió és resoldre el concurs al voltant del 22 de juny. A banda, l'ESDI continua treballant en el projecte de residència d'estudiants que vol obrir a l'edifici annex (façana Gurrea).