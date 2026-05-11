Condemnes de fins a tres mesos de presó per falsedat documental per a tres dels deu acusats de la peça 21 del Mercuri

La secció 10 de l'Audiència de Barcelona ha condemnat tres dels deu acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009. El jutge conclou que hi ha tres autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitjas; l'assessor de comptabilitat, José María Caballero; i el president del Gremi de Constructors comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. A aquest últim imposa tres mesos de presó i un multa de 900 euros. Als dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'Alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
La sentència considera provat que el concessionari i taller S. Motor SL -propietat de Sitjas- es va ampliar el 2009 amb unes obres fetes per la constructora de Garrido, amic de l'empresari "i aleshores oncle de l'alcalde de Sabadell", indica el tribunal, que recorda que els treballs es van fer sense factures. També assenyala que l'empresa no estava donada d'alta a l'impost d'activitat econòmica (IAE) l'any 2009 ni tampoc va comunicar l'ampliació de superfície a l'Agència Tributària. A partir del 2011 sí que van començar a pagar l'impost, però l'Agència Tributària va detectar que faltaven els rebuts dels anys anteriors i que la superfície que estava declarada a l'IAE era inferior a la real. El tribunal indica que l'empresari i el seu assessor de comptabilitat, José Maria Caballero, van demanar al constructor que els fes una factura "on es fes constar falsament" que les obres s'havien fet el 2011, fet que Garrido va acceptar.
Amb tot, relata que la secretària de l'empresa i alhora filla del constructor s'hi va negar, de manera que Garrido va respondre a les peticions de Sitjas buscant la manera de presentar uns albarans falsos. Va demanar a Montserrat Capdevila -vicepresidenta de l'Agència Tributària de Sabadell- que fossin acceptats. El tribunal precisa que no ha quedat acreditat que el constructor li revelés a Capdevila que les obres s'havien fet dos anys abans. També va pressionar el coordinador d'Urbanisme de Sabadell perquè li acceptessin els albarans, però el jutge indica que ell tampoc sabia que s'estaven burlant els tributs de dos anys enrere. Finalment, la sentència recull com Garrido va aconseguir la redacció d'una factura falsa emesa per un altre empresari -ara ja difunt-, el qual desconeixia que el document implicava un important estalvi econòmic per al concessionari. La factura va ser admesa per l'Agència Tributària i S. Motor SL es va estalviar aproximadament 2.000 euros en impostos.
L'Audiència de Barcelona apunta que les condemnes a Sitjas i Caballero estan atenuades per dilacions indegudes -el cas es va jutjar aquest març passat per uns fets ocorreguts fa més de quinze anys- i també per confessió, i recorda que el Codi Penal preveu commutar-les per una multa. En aquest cas, el mes i 16 dies de presó es pot substituir per 552 euros. En el cas de Melquíades Garrido, el jutge també assenyala que la pena està atenuada per dilacions indegudes. A banda dels mesos de presó, també els condemna els tres a pagar de forma conjunta i solidària 2.029,53 euros a l'Agència Tributària de Sabadell en concepte de l'IAE que no van abonar correctament en el moment dels fets. També hauran de pagar els interessos dels anys 2010 i 2011.
Rebaixa de les penes demanades per l'acusació popular
La sentència rebaixa substancialment les penes que demanava l'acusació popular a l'inici del judici, exercida per la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció (SBDLC), que considerava els tres ara condemnats com a autors de delictes de falsedat documental, tràfic d'influències i prevaricació. L'entitat sol·licitava que a Garrido se'l condemnés a tres anys de presó i 28.000 euros de multa. Per a Sitjas i Caballero demanava un any i vuit mesos de presó, i una multa de 24.000 euros. Al seu torn, la fiscalia els considerava només autors de falsedat documental, mentre acusava també a Garrido de tràfic d'influències. Pel que fa als acusats que han quedat absolts, SBDLC demanava que es condemnés a un any i quatre mesos de presó i una multa de 4.000 euros a Montserrat Capdevila. Era la segona tinenta d'alcaldia i vicepresidenta de l'Agència Tributària de Sabadell en el moment dels fets i ara és directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. Per a la resta de persones que han quedat absoltes demanaven també penes de poc més d'un any de presó. En els casos de dos acusats amb responsabilitats a l'Agència Tributària també sol·licitava inhabilitacions en el funcionariat de 7 i 12 anys. La sentència no és ferma i es pot recórrer.