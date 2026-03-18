Un municipi vallesà participarà al Grand Prix 2026: "De moment, no direm ni mu"

Per a diferents generacions, el Grand Prix trasllada directament a l'estiu. Durant les diferents d'edicions de l'icònic programa de TV1, municipis d'arreu de l'Estat han format part del concurs televisiu, protagonitzant actuacions que posen a prova la capacitat atlètica dels veïns. Dimarts a la tarda, l'espai d'RTVE 'Directo al grano' va anunciar les localitats que formaran part de l'entrega del pròxim estiu. Entre elles, hi ha un municipi vallesà: Polinyà. La notícia va generar una gran expectació en el consistori. Una comitiva municipal encapçalada per l'alcalde Javier Silva es va reunir per conèixer en directe la decisió: Polinyà serà un dels dotze pobles presents en el certamen presentat per Ramón García. Ja cal que es preparin els veïns per grimpar, saltar i aguantar l'equilibri per sobre els troncs esmunyedissos i remullats.
La confirmació oficial ha corregut com la pólvora per grups de whatsapp i entre personal municipal. "De moment, no direm ni mu", feia broma el batlle minuts després de la notícia. Una altra de les aportacions del polític apunta a les dificultats en el procés de selecció: "Per presentar-nos, hem hagut de pasturar molt, però a Polinyà tenim gent muuult gran", expressava en declaracions en exclusiva al Diari. "Ara esperem tenir molta llet", afegia, apel·lant a la mítica figura de la vaqueta que actua en el programa. De seguida, treballadors de l'administració local ja han advertit a Silva: "Ara l'alcalde té una patata calenta", ironitzaven sobre una de les populars proves. "Segur que sabrem capejar la situació", confien. Molts residents ja s'han mostrat predisposats a representar el poble: "On ens hem d'apuntar?".
Més enllà de bromes, ara tocarà seleccionar els polinyanencs més hàbils per afrontar els diferents reptes. No és la primera vegada que un municipi vallesà vol participar en el concurs. De fet, l'any passat, Badia ja va opositar al format. El volum d'habitants, un dels requisits que limiten els pobles que hi poden anar, va impedir que passés el tall. Amb tot, Wilbur, personatge del Grand Prix, va ser un dels animadors de l'estiu al municipi, convidat de luxe en actes de la Festa Major 2025.
El Grand Prix compta amb un total de 18 temporades fins a l'edició del 2026, consolidant-se com un dels formats més longeus de la televisió espanyola. Després de la seva etapa original a TVE (1995-2005) i el seu pas per FORTA (2007-2009), el concurs va tornar a la petita pantalla el 2023. A més de Polinyà, el pròxim estiu, els pobles que formaran part de la cita seran Zumarraga (Guipúscoa), Altura (Comunitat Valenciana), Balanegra (Andalusia), Blanca (Múrcia), Cantalejo (Castella i Lleó), Muros (Galícia), Pradejo (La Rioja), Pravia (Astúries), Quintanar del Rei (Castella La Mancha) i Serranillos del Valle (Comunitat de Madrid).