El duo que promet revolucionar el 'Grand Prix': "Hi anem a guanyar!"

La confirmació va arribar com una de les notícies de l'any. Semblant a quan un país és triat per ser la seu dels Jocs Olímpics. Allò d'a la ville de Barcelona que tant ressona en l'imaginari col·lectiu. Això sí, en versió domèstica, a petita escala i amb els presentadors Marta Flich i Gonzalo Miró com a emissors, i no pas Joan Antoni Samaranch. El 17 de març, Polinyà va ser seleccionat com un dels municipis que participaran en el programa televisiu del Grand Prix, que s'emetrà un any més a RTVE. Des que es va comunicar oficialment, la presència en el mític concurs estiuenc ha generat una gran expectació al poble, que escalfa motors per afrontar aquesta patata calenta. De seguida, una allau de sol·licituds i preguntes van omplir els calaixos dels despatxos de l'Ajuntament i les xarxes socials. Un mes després, molts es preparen cada dia per estar a l'altura en la cita.
Dues de les polinyanenques que integraran l'equip creat per a l'ocasió són Jana Fernández i Carla Alcalde. Totes dues s'exerciten des de fa dies amb un objectiu: demostrar la seva habilitat i coordinació saltant, corrent i fent equilibris per no sucumbir i portar Polinyà a l'èxit. "Feia temps que hi volíem participar, però, finalment, ha sigut aquest any. Serem el primer poble que gravarà, entre el 28 i el 30 d'abril", avancen. L'Ajuntament va començar a buscar perfils que encaixessin amb les exigències del format. "Van anar als gimnasos i entitats esportives d'aquí". En el cas de la Carla, que juga a handbol a l'OAR Gràcia de Sabadell, va passar unes proves que acreditaven el seu estat físic òptim. "Vaig haver de fer la Course Navette. Feia anys que no la feia", confessa rient.
La seva complicitat es percep de seguida veient-les a la sala de CrossFit on entrenen. Segur que el Gerard Ortega, l'entrenador de l'equip, ho tindrà en compte. De moment, però, no saben quines proves faran. L'equip que representarà Polinyà estarà format per 30 concursants i 5 suplents. Com que podrien participar en tres programes, depenent de si arriben a la final o si acaben eliminats abans. També s'ha elaborat una llista de reserva, ja que les normes del programa permeten fer canvis en l'equip entre programes. En un rampell d'optimisme innat, donen per fet que hi seran fins al final. "Tornarem el maig a fer les semifinals. I la final, que en principi serà cap al juny. S'ha d'anar amb mentalitat guanyadora", exclama la Jana, que utilitza qualsevol racó per no perdre la forma. "Entreno cada dia. Treballo aquí i tinc una hora lliure. Combino força i circuits. Tenim moltes ganes que arribi el dia. L'únic que ens han dit és que descansem i mengem bé, sobretot en els dies previs". Prometen fer bondat.
Amb 21 i 22 anys, són entre les integrants més joves. Tant, que tenen records borrosos de l'històric concurs. "De petita només recordo la vaqueta. I els troncs. Seria la prova que més m'agradaria fer", avisa la Jana. "A mi el del pingüí que ha de córrer i saltar també em faria gràcia", intervé la Carla. La setmana que ve faran un entrenament conjunt amb tot el grup. Un cop a Madrid, decidiran qui fa què. No estaran soles. La resposta de la ciutadania ha estat sonada. També d'aquells que volen fer de claca des de les graderies. Més de 280 persones es van inscriure per poder assistir com a públic al rodatge del primer programa. La situació va obligar a fer un sorteig el 8 d’abril passat a El Cívic, obert al públic i retransmès en directe, per repartir sort extraient un número a l'atzar. El 220 va dictar sentència, servint de límit per omplir les places, esgotant totes les disponibles.
A més de Polinyà, els pobles que formaran part de la cita seran Zumarraga (Guipúscoa), Altura (Comunitat Valenciana), Balanegra (Andalusia), Blanca (Múrcia), Cantalejo (Castella i Lleó), Muros (Galícia), Pradejo (La Rioja), Pravia (Astúries), Quintanar del Rei (Castella La Mancha) i Serranillos del Valle (Comunitat de Madrid). Els equips de gravació s'han desplaçat darrerament a les localitats per obtenir imatges que es projectaran durant l'emissió dels programes. Polinyà vol lluir amb orgull a la pantalla petita. La preparació dels atletes ja està en marxa.