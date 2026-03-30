Polinyà

La broma de la Policia Local de Polinyà pel canvi d'hora: "Ja hem contactat amb 'Crims' i Carles Porta"

"Es produirà un robatori cap a les 02.00 hores...", deien a les xarxes

Publicat el 30 de març de 2026 a les 10:11

El canvi d'hora és un tema de debat ciutadà dos cops a l'any. I aquest cap de setmana no podia ser una excepció. La matinada de dissabte a diumenge, els rellotges es van avançar una hora, per entrar de ple en l'horari d'estiu. La llum a les tardes se'n va més tard i, mentre els organismes 'batallen' per adaptar-se als nous ritmes, alguns aprofiten fins i tot per treure l'enginy i la seva cara més bromista.

És el cas del perfil oficial de la Policia Local de Polinyà. En una publicació a les xarxes socials, el cos de seguretat va advertir sobre el canvi d'hora d'una forma diferent. "Ens han informat que aquesta nit de dissabte a diumenge es produirà un robatori cap a les 02.00 hores. Hem activat un operatiu i contactat amb @crims_oficial i @carles_porta per posar llum a la foscor", deien en el missatge. Evidentment, una broma per avisar la ciutadania del salt temporal en els rellotges. "Així, a les 02.00 h, avançarem els rellotges 60 minuts: passarem directament a les 03.00 h", tancaven. Una anècdota divertida que ha estat motiu de comentaris en la comunitat polinyanenca.

 

