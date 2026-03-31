Es busquen 30 concursants i 5 suplents: tots els detalls de la participació de Polinyà al 'Grand Prix'

L'expectació a Polinyà és màxima. La participació del poble al 'Grand Prix' aquest estiu ha revolucionat la ciutadania, expectant per conèixer tots els detalls i participar en el programa. El rodatge tindrà lloc a Madrid a finals d'abril o principis de maig, tot i que encara no se sap la data exacta. Serà en dia laboral i no en cap de setmana, un fet que obligarà a una jornada de festa massiva al municipi. L'equip que representarà Polinyà estarà format per 30 participants i 5 suplents. El grup gravarà entre un i tres programes en funció de si s'arriba a la final o és eliminat abans. Les normes del programa permeten fer canvis en l'equip entre programes, cosa que ens permetrà adaptar-lo a la disponibilitat de cada persona.
La selecció de participants es fa a través de tres vies. En primer lloc, s'ha donat prioritat a les persones que van col·laborar amb la candidatura de Polinyà al Grand Prix. En segon lloc, s'han demanat propostes a les entitats esportives i gimnasos del municipi. Finalment, s'obre un formulari perquè qualsevol persona interessada s'hi pugui inscriure. Les que s'apuntin a través del formulari estaran presentant la seva candidatura. Per convertir-se en participants, hauran de superar unes proves físiques, que es faran el 8 d'abril en dos torns: al matí i a la tarda. A l'hora de seleccionar els participants, es tindrà en compte que l'equip estigui format de manera paritària, és a dir, amb un nombre equilibrat d'homes i dones.
Els requisits mínims per accedir a les proves són:
- Ser de Polinyà
- Edat: de 18 a 35 anys
- Alçada: d'1,55 m a 1,85 m
- Pes: de 55 a 85 kg
- Estar en bona forma física i fer esport de manera habitual
Com s'escollirà el públic?
Els veïns també podran anar a Madrid a animar l'equip des del plató. Per assistir-hi com a públic cal complir dos requisits: ser major d'edat i viure a Polinyà. Es verificarà el padró municipal d'habitants. El preu del viatge a la capital de l'Estat per al públic és de 25 euros, inclou el trasllat d'anada i tornada en autocar i un àpat del qual es fa càrrec la productora del programa. Les persones interessades a assistir a la graderia hauran d'emplenar un formulari. Entre totes les sol·licituds vàlides rebudes, es farà un sorteig. Cada persona seleccionada tindrà dret a dues places. El termini per fer la sol·licitud acaba el 6 d’abril. L'endemà, es publicarà al web municipal la llista de totes les persones que hagin emplenat el formulari, cadascuna amb un número assignat.
El sorteig es farà el 8 d’abril a El Cívic. Serà obert al públic i retransmès en directe. S'extraurà un número a l'atzar: la persona que tingui aquest número serà la primera a aconseguir plaça, seguida de la del número següent, i així successivament fins a esgotar les places disponibles -encara per determinar, s'espera que un centenar, incloses les persones que han col·laborat en els vídeos de presentació de Polinyà-. Els preparatius per a la cita ja estan en marxa.