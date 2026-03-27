Polinyà ja escalfa motors per la seva participació al 'Grand Prix'

La plaça de la Vila de Polinyà es va tenyir dijous a la tarda de blau i groc. No era una concentració d’argentins animant el Boca Júniors. Els veïns del municipi es van vestir de gala per la visita d’un equip de gravació del ‘Grand Prix’ d’RTVE. El consistori havia fet una crida a xarxes per omplir de color l’indret, en una celebració festiva que va servir perquè els responsables del programa tinguin les primeres imatges de cara al concurs que tindrà lloc aquest estiu. Els participants ja escalfen per a la cita.
La notícia, que es va conèixer la setmana passada, ha despertat una gran expectació entre els residents. Molts ja s'han interessat per formar part dels equips que hauran de travessar els troncs sense caure a l'aigua o evitar que la patata calenta els exploti a les mans. L'allau de peticions va ser tan alta que l'alcalde, Javier Silva, va haver de compartir un vídeo demanant paciència a la ciutadania. Els processos per definir els concursants ja estan en marxa.
A més de Polinyà, el pròxim estiu, els pobles que formaran part de la cita seran Zumarraga (Guipúscoa), Altura (Comunitat Valenciana), Balanegra (Andalusia), Blanca (Múrcia), Cantalejo (Castella i Lleó), Muros (Galícia), Pradejo (La Rioja), Pravia (Astúries), Quintanar del Rei (Castella La Mancha) i Serranillos del Valle (Comunitat de Madrid). Els equips de gravació també s'estan desplaçant aquests dies a aquestes localitats per obtenir imatges que es projectaran durant l'emissió dels programes.