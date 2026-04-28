Alerta per una estafa vinculada a la taxa de residus a Polinyà

Diversos comerços de Polinyà han avisat de trucades suplantant l'Ajuntament en relació amb la taxa de residus. En un comunicat a les xarxes socials, l'Ajuntament recorda que l'administració no demana fer pagaments ni dades personals, bancàries o que puguin comprometre la seguretat i privacitat per telèfon. "Si rebeu una trucada sobre pagaments de taxes municipals, és falsa!", avisen. En aquest context, des del consistori demanen màxima prudència i evitar compartir informació a través d'internet. "Si rebeu una trucada sospitosa, tingueu precaució i mai faciliteu cap mena d'informació", remarquen.
La Junta Local de Seguretat de Polinyà es va reunir el passat 13 d'abril per analitzar les dades de seguretat del municipi corresponents a l'any 2025. Els dos cossos policials amb més presència al municipi, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local, van presentar els seus informes anuals, que mostren una millora generalitzada dels indicadors de seguretat. L'any passat es van registrar 252 infraccions penals a Polinyà, un 16% menys que el 2024, quan se'n van comptabilitzar 300. Paral·lelament, la taxa de resolució dels casos va millorar de manera significativa: del 27% el 2024 al 40,5% el 2025, segons el consistori. El nombre de detencions també va augmentar, de 17 a 21 (+23,5%). En aquest cas, els delictes contra el patrimoni continuen sent els més freqüents (71% del total), però van baixar un 24,1% respecte a l'any anterior, passant de 237 casos a 180.