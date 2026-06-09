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Polinyà

Va a la comissaria per denunciar que ha perdut el DNI i acaba detingut per una ordre judicial pendent a Còrdova

El jove ja ha estat posat a disposició de l'autoritat judicial pertinent

  • Renovació del DNI
Publicat el 09 de juny de 2026 a les 16:59

Un jove va ser detingut dilluns al matí després de presentar-se a la comissaria de la Policia Local de Polinyà. La seva intenció era denunciar que havia perdut el document d'identitat. En obrir l'expedient, els agents del torn de matí van haver de detenir la persona, sobre la qual constava una ordre judicial de detenció pendent del Jutjat de Posadas, municipi andalús de Còrdova. El mateix cos policial polinyanenc ha compartit la rocambolesca situació viscuda. Quan l'individu va presentar-se per tal de denunciar que havia extraviat el DNI, el personal va comprovar que li constava el requeriment judicial vigent. Un cop confirmada la situació, es va procedir a la seva detenció i posada a disposició de l’autoritat judicial.

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