ARA A PORTADA
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El 'par mínimo' i la cerca dels detectors anticòpia, protagonistes del primer examen de la Selectivitat a Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Un municipi vallesà lidera el rànquing català dels llocs amb més població amb estudis superiors Marc Béjar Permanyer
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Ferran Costa: "Tot és qüestió de sentir el que fas i aquest equip és la meva vida" Marc Segarra Rodríguez
Va a la comissaria per denunciar que ha perdut el DNI i acaba detingut per una ordre judicial pendent a Còrdova
El jove ja ha estat posat a disposició de l'autoritat judicial pertinent