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Polinyà debuta amb una victòria al 'Grand Prix'

Polinyà

El municipi vallesà es va imposar al municipi de Cantalejo per 36 a 19 i es col·loca provisionalment al capdavant de la classificació

  • Una de les proves del 'Grand Prix' -
Publicat el 14 de juliol de 2026 a les 09:58

Polinyà ja sap què és guanyar al Grand Prix. El municipi vallesà va estrenar aquest dilluns la seva participació en la nova edició del concurs de TVE amb una victòria contundent davant de Cantalejo (Segòvia), que va quedar superat per 36 a 19 en el primer programa de la temporada. El resultat situa provisionalment el poble al capdavant de la classificació i l'acosta a les semifinals, a l'espera que competeixin la resta de municipis participants. L'expectació era màxima tant al plató com al municipi. Mentre l'alcalde de Polinyà, Javier Silva Pérez, seguia la competició des de les graderies del programa, centenars de veïns es van reunir al poble per viure en directe l'emissió a través d'una pantalla gegant. La cita es va convertir en una autèntica festa col·lectiva, amb l'objectiu de donar suport a un equip que va respondre des del primer moment.

Vestits de blau i amb la humorista Valeria Ros com a padrina de l'equip, els representants de Polinyà van mostrar una gran regularitat al llarg de tota la competició. Van anar sumant punts prova rere prova fins a obrir una diferència que Cantalejo ja no va poder retallar. Els segovians, amb Boris Izaguirre com a padrí, només van aconseguir imposar-se en quatre dels enfrontaments i van empatar-ne un, un balanç insuficient per discutir la victòria als vallesans. 

El retorn del Grand Prix també va tenir una gran repercussió a les xarxes socials, on el programa es va situar entre els temes més comentats de la nit. Molts usuaris també van celebrar el debut de Polinyà, que marxa de la primera jornada com el poble a batre de l'edició d'enguany. Així, els representants del municipi vallesà han superat amb escreix les expectatives posades en ells, després d'uns mesos de nervis i ganes de demostrar les seves capacitats davant de tot el país. 

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