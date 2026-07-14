ARA A PORTADA
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Sabadell La Quitxalla tanca després de 50 anys a la Creu Alta: "Hem tingut infants que després han portat els fills, però se'ns mengen les despeses" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell La classe de les millors notes de Selectivitat 2026 de Sabadell: qui és qui? Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Esports FOTOS | Primer entrenament amb els protagonistes de l'ascens de tornada i les noves cares: "Volem guanyar-nos el respecte i ser fidels als nostres principis" Sílvia Fernández Sequero | Marc Segarra Rodríguez
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Sabadell Hostafrancs reclama més il·luminació en diversos carrers del barri: “La llum és massa tènue” Marta Ordóñez
Polinyà debuta amb una victòria al 'Grand Prix'
Polinyà
El municipi vallesà es va imposar al municipi de Cantalejo per 36 a 19 i es col·loca provisionalment al capdavant de la classificació