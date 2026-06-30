Quim Masferrer, Jordi Merca, Estopaos o Versión Imposible a la Festa Major de Polinyà

La plaça de la Vila serà el centre neuràlgic de la Festa Major de Polinyà, de divendres a dilluns. El primer a pujar l’escenari serà el pregoner, Francesc David, primer cap de la Policia Local, amb una llarga trajectòria de vinculació amb les entitats de la vila. L’acompanyaran les seves filles i el Jutge de Pau de Polinyà, Jaume Ramoneda. Després, Quim Masferrer, presentarà el seu espectacle “Bona Gent”, amb un xou que vol convertir el públic en protagonista. Més tard, l’Orquestra Maribel farà ballar el públic amb repertori que combina grans èxits i temes actuals. DJ Mina Ritz tancarà la nit amb una selecció musical que barreja la música urbana i els grans clàssics.
Dissabte, serà el torn de la Gran Orquestra Venus i, a la nit, un xou d’humor pensat per a aquells que han viscut l'EGB: “Jo vaig sobreviure a l'EGB”, amb Jordi Merca. La nit es tancarà amb el ball de Festa Major i el concert de Versión Imposible, que l’any passat es va haver d’anul·lar a causa del mal temps. Diumenge, la plaça estarà ocupada per una gran producció artística: Show Dance. I, per acabar, un tribut a Estopa de la mà d’Estopaos. Dilluns, el rom cremat acompanyarà les havaneres amb Son de l’Havana.
Les activitats infantils ocuparan els plataners del parc de la Riera. Durant cada tarda hi haurà música, espectacles i jocs. Aquest any repeteix el pregó infantil a càrrec d'una representació del Consell d'Infants. El concert de Rock per Xics inaugurarà l’escenari amb una fusió de rock i música catalana. Dissabte, hi actuarà Lali Begood amb l'espectacle Funtastik i, diumenge, l’activitat infantil es trasllada a la zona esportiva del Turó amb inflables a la piscina durant tot el dia i sessió de Minihandbol al carrer a càrrec de Balonmano Polinyà. Per accedir a la piscina cal reserva gratuïta en línia; les sessions duraran una hora. El darrer dia de la festa, dilluns, hi haurà Mr. Stromboli, que presentarà els seus invents.
L’escenari de la festa jove estarà situat, com sempre, a la pista poliesportiva del parc de la Riera. Aquest any, el pregó jove el farà una representació de l’equip que defensa els colors de Polinyà al 'Grand Prix'. I, després, sessió amb ATUMA DJ. A partir de les 2 h, Flaix FM On Tour. Dissabte, a la tarda, el Correbars de Vip’s Polinyà, amb la batucada Batusão d’El Grup. I, posteriorment, nit de DJ's amb Álvaro Monterrubio, Arla DJ i el talent local de Gia Brunette i DJ McFly. Diumenge tanca la festa Adame DJ. Durant cada nit hi haurà servei de bar durant tota la festa gràcies a Xavalla.
Per fer passar la calor durant els dies, no faltaran les activitats d’aigua. La Festa de l'aigua i de l'escuma serà el dissabte 4 de juliol a la plaça de la Vila. Diumenge hi haurà inflables a la piscina durant tot el dia –caldrà reservar entrades abans–. I dilluns, l’activitat d’aigua estrella: els tobogans aquàtics al carrer Alps i al carrer de Palau de Plegamans.