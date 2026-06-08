El síndic reclama un nou sistema per identificar els guals inactius a Sabadell: "No pot ser que no paguin i en facin ús"

Trobar aparcament a Sabadell és cada vegada més complicat i, en aquest context, el Síndic de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, considera que cal aclarir quins guals continuen actius i quins han deixat d'estar-ho. Josep Escartín reclama a l'Ajuntament més transparència perquè els conductors puguin saber si realment està prohibit estacionar davant d'un accés o si aquell gual ja no està en vigor. "No pot ser que no paguin i en facin ús", exposa Escartín.
La petició arriba després que la sindicatura hagi rebut diverses queixes relacionades amb aquesta qüestió. Segons Escartín, molts ciutadans es troben amb plaques de gual davant de les quals no saben si poden aparcar o no, ja que no hi ha cap element visible que indiqui si el titular continua pagant la taxa municipal corresponent. "Que hi hagi una placa no és suficient", sosté el síndic. A parer seu, la ciutadania hauria de poder comprovar fàcilment si aquell gual està vigent i si el propietari manté el dret de pas. Per això, proposa que l'Ajuntament estudiï fórmules per fer aquesta informació més accessible, ja sigui recuperant les antigues etiquetes identificatives o incorporant sistemes més actuals com codis QR.
Escartín considera que la situació actual genera un greuge comparatiu entre els propietaris que compleixen amb les seves obligacions i aquells que poden mantenir una placa de gual sense tenir-la regularitzada. A més, recorda que el que s'atorga amb un gual és un dret de pas, no una reserva d'aparcament. "Si la gent no sap si aquell gual està en vigor o no, hi ha un problema de transparència", assegura. En una ciutat on l'estacionament és una de les principals preocupacions dels conductors, considera especialment important que els espais reservats estiguin correctament identificats i justificats.
La recomanació enviada a l'Ajuntament també apunta a la necessitat de reforçar els mecanismes de control i inspecció. El síndic defensa que cal detectar amb més facilitat quins guals han deixat de pagar la taxa municipal i actuar en conseqüència. En aquest sentit, recorda que quan un gual deixa d'estar actiu, el propietari hauria de restituir la vorera al seu estat original. "Si no està actiu, s'ha de tornar a refer la vorada", afirma. També assenyala que els titulars dels guals vigents tenen l'obligació de mantenir en bon estat la rebaixa de la vorera associada a l'accés.
Replantejar el servei de grua
Escartín aprofita la reflexió sobre els guals per posar damunt la taula una altra problemàtica recurrent: el servei de grua municipal. Segons explica, diversos ciutadans també han expressat el seu malestar pels temps de resposta quan un vehicle bloqueja un gual. "No sé si el servei de grua compartit amb Sant Quirze és l'ideal, crec que hauríem de replantejar-ho i dotar de més grues la ciutat", expressa. Per al síndic, si una persona paga per disposar d'un dret de pas, l'Ajuntament hauria de garantir una actuació ràpida quan aquest dret es veu vulnerat. "S'ha de poder garantir que si algú aparca davant del teu gual, la grua vingui el més ràpid possible", defensa. La recomanació ja ha estat traslladada al consistori, que disposa d'un termini de dos mesos per donar-hi resposta.