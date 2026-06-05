Un segle representant els agents comercials

Avui és un dia molt especial. Cent anys mantenint viu un valor que continua essent imprescindible: la confiança entre les persones”, va recordar Pere Carrió, president del Col·legi Oficial d’Agents Comercials (COAC) de Sabadell i demarcació, en l’acte celebrat divendres passat a l’auditori de Fira Sabadell en motiu dels 100 anys del COAC. Més d’un centenar de persones, entre les quals el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, i els principals representants de les entitats empresarials i econòmiques de Sabadell i la comarca –Cambra de Comerç, Centre Metal·lúrgic i Pimec Vallès Occidental– van assistir a una jornada de celebració i de reivindicació de la importància de la figura de l’agent comercial. “Canvien les eines. Canvien els mercats. Canvia la manera de relacionar-nos. Però hi ha una cosa que no canvia: la importància de les persones”, va apuntar Carrió.
L’acte també va servir per reconèixer la trajectòria de persones que han contribuït a fer gran el Col·legi. Una de les protagonistes va ser Dolors Garriga, coincidint amb els seus 25 anys de col·legiació, el COAC li va retre un homenatge especial pel seu compromís amb la professió i amb l’entitat. La commemoració del centenari va incloure igualment un sentit homenatge a Eduard Gutés, president del COAC durant més d’una dècada i una de les figures més estimades de la història recent de l’entitat, que va morir l’any 2021.
Precisament, la figura de Gutés va tenir una presència destacada en el discurs institucional de Pere Carrió, que el va definir com "un gran president, una gran persona, company i amic". Carrió va concloure la seva intervenció reivindicant el centenari com "un punt i seguit" i no pas un punt final, fent una crida a continuar adaptant el Col·legi als nous reptes del mercat i a transmetre a les noves generacions que l’agent comercial és una professió "amb recorregut, valor i futur".
“Sempre comuniquem”
En el marc de l’acte central del centenari del COAC Sabadell, el formador, consultor, divulgador i autor del llibre Convèncer sense obrir la boca, Jordi Reche va oferir una conferència sobre el llenguatge no verbal no conscient.
"La primera impressió, per molt injusta que sigui, condiciona com ens relacionarem amb aquella persona", va assegurar. En aquest punt, el ponent va subratllar els riscos que corren les empreses quan comuniquen malament els seus productes o serveis. Va posar exemples clars, des d’un professional que no projecta confiança fins a un restaurant amb xarxes socials abandonades, recordant que "una mala imatge digital pot fer perdre un client abans fins i tot de llegir la carta", i va remarcar la importància de cuidar tots els elements que conformen la presència pública d’un negoci.
Al llarg de la ponència, Reche va aprofundir en el funcionament de les neurones mirall, responsables de la capacitat humana d’imitar i contagiar emocions, amb exemples quotidians del nostre dia a dia. Així mateix, Reche va explicar que quan algú recrea gestos o actituds nostres sense adonar-se’n significa que s’ha generat una connexió inconscient. Va qualificar aquest fenomen com "un superpoder que hem de saber utilitzar amb responsabilitat".