Remuntada èpica del CE Sabadell en una Nova Creu Alta pletòrica que somia en gran

Èpica i emocions a flor de pell. El CE Sabadell i tota una ciutat que lluitaran per tornar al futbol professional. Els arlequinats han completat una remuntada per al record davant del Real Madrid Castilla (3-0) amb una actuació memorable. Una Nova Creu Alta pletòrica, plena a vessar, ha portat el seu equip fins a la victòria que ha culminat Joel Priego amb un gol en el minut 90 de partit. Amb patiment i amb collons, aquest equip s'ha guanyat el dret a somiar una mica més.
Costa ha presentat un onze amb tres novetats respecte a la setmana passada. Joel Priego, Miguelete i Escudero han sortit d'inici en el lloc de Ton Ripoll, Carlos Alemán i Agustín Coscia. El tècnic ha redibuixat l'equip amb línia de tres centrals, amb Arthur Bonaldo tornant a ocupar l'eix de la defensa i David Astals i Javi López-Pinto com a carrilers. Quadri s'ha convertit pràcticament en l'ombra de Thiago Pitarch, seguint-lo per tot el camp. En els visitants, Julián López de Lerma ha repetit l'alineació que tan bon resultat li va donar fa set dies. Abans de l'enfrontament, l'afició ha anotat el primer gol amb una rebuda que ha emocionat i impulsat tot l'equip.
L'inici ha estat l'esperat, amb un Sabadell absolutament desbocat i portant el partit a les disputes i la intensitat. De fet, ja en la primera acció del duel ha pogut obrir el marcador Astals amb una volea que ha sortit desviada. En els instants posteriors, els arlequinats han fet creure l'estadi en la remuntada amb arribades constants i ocasions clares. Fran González ha frustrat el gol matiner del Centre d'Esports amb una doble intervenció miraculosa en un cop de cap de Bonaldo i un xut de López-Pinto a boca de canó en el refús. El Castilla ha intentat passar l'embranzida inicial amb possessions més llargues i baixant el ritme del duel en cada servei de porteria o banda.
Fins i tot hi ha hagut un moment de gran incertesa a l'estadi amb una jugada que el filial blanc ha reclamat com a penal sobre Joan Martínez, però l'àrbitre no ha sancionat l'acció de Kaiser després de revisar a l'FVS. La més clara dels visitants ha arribat poc després en un xut potent de Ciria que ha tret Fuoli. I passada la mitja hora de joc s'ha obert la capsa de trons. Escudero ha pressionat a Lamini Fati en una disputa i al central madridista li ha quedat la pilota curta i González l'ha agafat amb les mans. Cessió que Joel Priego ha transformat fent embogir per complet la Nova Creu Alta.
Ni dos minuts han passat quan Astals ha trobat el premi en una bona pressió a camp contrari que ha definit amb un xut creuat que el porter ha desviat, però de forma insuficient. Han reclamat falta els visitants en la recuperació del 'xino' i l'àrbitre no l'ha sancionat. Deliri absolut a l'estadi i eliminatòria igualada. El Castilla ha intentat reaccionar amb un xut de David Jiménez des de la frontal que ha aturat Fuoli, però els arlequinats han començat a ser molt més guanyadors en tots els duels i fins i tot han pogut ampliar la renda en diverses arribades de perill. La millor ha estat d'Escudero en un mà a mà que un defensor ha salvat sota pals quan ja es cantava el gol. Eufòria desfermada al pas per vestidors, però molt per fer encara.
A la represa, els visitants han sortit amb ritme i, en els primers compassos, Fuoli s'ha convertit en salvador amb una mà miraculosa que ha tocat el pal ha sortit fora a un cop de cap de Ciria. El Centre d'Esports s'ha refet i ha tornat a imposar el seu ritme, tot i que sense grans arribades. Ha mogut la banqueta Costa poc abans de l'hora de joc amb una triple substitució: Eneko, Coscia i Ton Ripoll han entrat per Miguelete, Escudero i Astals, tots tres exhausts i ovacionats pel públic. El duel s'ha anat embrutant, amb pilotades i sense grans accions.
Kaiser, amb alguna molèstia, ha deixat el seu lloc a Carlos García. El filial blanc s'ha començat a acostar amb més perill i entre Leiva i Pitarch han tingut la més clara en una jugada de rebots dins l'àrea. A l'altra banda del camp, Coscia ha tingut una gran oportunitat amb un xut al primer pal aturat per González. El davanter argentí també ha reclamat un cop a la cara de Fati que el col·legiat ha sancionat amb groga després de revisar. Ha esgotat finestres el tècnic arlequinat amb l'entrada de Segura per López-Pinto. En el tram final, les millors ocasions han estat per al Sabadell. Primer Priego amb un xut creuat que ha aturat González i, poc després, Ripoll no ha pogut rematar una centrada a boca de canó.
I de la insistència, de creure-hi fins al final, de competir al màxim, ha arribat el premi gros. En una rematada molt desviada de Coscia, Joel Priego ha fet el tercer. Bogeria absoluta i remuntada completada al minut 90. Ha tocat patir en un descompte que semblava no acabar mai, fins i tot amb una expulsió de Coscia per doble groga, però amb el xiulet, emoció desfermada. El Sabadell lluitarà, fins a l'últim dia, per tornar a Segona Divisió. El rival sortirà del vencedor de l'eliminatòria entre Villarreal 'B' i Zamora.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Bonaldo, Kaiser (Carlos García, m. 66), Genar, Astals (Ripoll, m. 57), Quadri, Urri, Priego, López-Pinto (Segura, m. 84), Miguelete (Eneko Aguilar, m. 57) i Escudero (Coscia, m. 57).
Real Madrid Castilla: Fran González, David Jiménez, Palacios, Cestero, Joan Martínez, Pitarch, Fortuny, Aguado, Lamini Fati, Jacobo Ortega (Fettal, m. 80) i Alexis Ciria (Leiva, m. 67).
Àrbitre: Rubén Ruipérez (comitè manxec). Grogues: Miguelete, Coscia; Lamini Fati, Palacios. Expulsat per doble groga Coscia.
Gols: 1-0, Priego m. 32; 2-0, Astals m. 34; 3-0 Priego, m. 90.
Incidències: 11.908 espectadors a la Nova Creu Alta. Ple absolut.