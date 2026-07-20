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Pol Molins es proclama campió d'Espanya i ja pensa en el Mundial

Esports

El sabadellenc es va imposar en la prova dels 1.500 m de l'estatal sub-20 a Albacete

  • Molins amb la medalla com a campió d'Espanya -
Publicat el 20 de juliol de 2026 a les 10:05
Actualitzat el 20 de juliol de 2026 a les 10:46

Els pronòstics van ser bons. Pol Molins es va proclamar campió d'Espanya sub-20 en la seva prova, els 1.500 metres. El sabadellenc arribava al Campionat celebrat a Albacete amb el millor temps de tots els inscrits, per sota del 3:40, una marca assolida en l'inici de la temporada d'aire lliure als Estats Units. També avalat pel recent triomf en l'Iberoamericà sub-20 de fa menys d'un mes.

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Molins ja va marcar la pauta en la semifinal de dissabte, corrent la sèrie més ràpida i acabant en la primera posició del sumari amb un temps de 3:53.09. L'endemà, en la final, el sabadellenc va córrer en el carril central i va completar un gran cap de setmana. El jove migfondista es va posar al capdavant en el segon 400 de la cursa i ja no va deixar anar el títol tot i que la lluita amb el segon classificat va ser aferrissada.

El mitjà dels germans Molins Rallo va completar finalment la prova en 3:50.58, lluny de la seva millor marca personal, però suficient per a aconseguir un històric or estatal que el confirma com una de les grans promeses de l'atletisme espanyol. Per darrere, l'atleta del Barça, Karim Fartaz, va fer 3:50.64 i es va penjar la plata. Va completar el podi Álex Sierpes, del Vicky Foods Athletics, amb un temps de 3:52.02.

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Tot plegat li ha servit al migfondista de la Joventut Atlètica de Sabadell com a preparació per un tram final de temporada de gran exigència. El sabadellenc competirà en el Mundial sub-20 que se celebra del 5 al 9 d'agost a Eugene, a Oregon, en els Estats Units. Molins ja es va guanyar el dret a ser seleccionat amb la seva marca de fa uns mesos a la Universitat d'Illinois i buscarà un bon resultat en una nova competició de gran nivell, ara contra els millors del món de la seva categoria.

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