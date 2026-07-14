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José Luís Català: del filial perico a viure la seva segona etapa amb el CE Sabadell

Esports

El central mallorquí signa fins al 2028 i va debutar amb el primer equip de l'Espanyol a la Copa del Rei

  • Català, en la seva etapa com a juvenil al CES -
Publicat el 14 de juliol de 2026 a les 16:00
Actualitzat el 14 de juliol de 2026 a les 16:01

Oficial: José Luís Català és nou jugador del CE Sabadell. El mallorquí de 21 anys (a punt de fer-ne 22) prové de l'Espanyol, on era el capità del filial i signa per dues temporades, fins al 2028.

Format a la cantera perica, serà la segona etapa de Català al club arlequinat, perquè ja hi va jugar amb el juvenil entrenat per Marc Nomen, que va aconseguir un històric 5è lloc en lliga (2021-2022). Fins i tot va anar convocat amb el primer equip en un partit de Primera RFEF. 

L'any 2024 va debutar amb el primer equip de l'Espanyol, va ser en el duel de Copa del Rei contra el San Tirso a domicili. Va jugar 57' en la victòria per 0-4 dels de Manolo González a la fase prèvia. Però després va patir una greu lesió de genoll. La temporada passada, després de la recuperació, va tornar a trepitjar la gespa amb un paper protagonista, disputant 25 partits amb la blanc-i-blava i en total, una setantena. 

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