ARA A PORTADA
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Sentmenat El bosc de Sentmenat trigarà uns 60 anys a ser com era: "Un segon incendi aviat seria mortal pel bosc" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Conviure amb una colònia de ratpenats (vius i morts) a casa: "L'olor és insuportable, però és espècie protegida i no podem tocar-los" Marta Ordóñez
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Sabadell La Quitxalla tanca després de 50 anys a la Creu Alta: "Hem tingut infants que després han portat els fills, però se'ns mengen les despeses" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Sense aire condicionat al mercat dels Merinals: "Hem treballat a més de 30ºC durant setmanes” Marta Ordóñez
José Luís Català: del filial perico a viure la seva segona etapa amb el CE Sabadell
Esports
El central mallorquí signa fins al 2028 i va debutar amb el primer equip de l'Espanyol a la Copa del Rei