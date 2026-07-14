Conviure amb una colònia de ratpenats (vius i morts) a casa: "L'olor és insuportable, però és espècie protegida i no podem tocar-los"

Una família de Sabadell fa vida amb una colònia de ratpenats al dormitori de casa seva. Tot va començar fa pràcticament un mes, quan van sentir sorolls al dormitori. Al principi, van pensar que algú havia entrat a robar. Després, que potser hi havia ratolins a casa. Però la sorpresa va arribar quan l'empresa de plagues va fer una cala a la paret per: darrere del mur no hi havia cap intrús, sinó desenes de ratpenats que hi havien trobat una nova llar. Hi entren per una escletxa de la façana de casa, i n'han arribat a comptabilitzar una vintena d'animals en un dia. Una espècie protegida i, ara, en època de cria, pel que la normativa impedeix retirar la colònia: "Ens han dit que hem d'esperar fins l'octubre o el novembre, però així no podem aguantar més", denuncia la Bárbara Sanz, propietària de l'immoble del barri de Covadonga i afectada. La situació, doncs, no sembla tenir difícil solució a curt termini.
La presència dels animals ha capgirat el dia a dia de la família. Els excrements i els exemplars que moren atrapats a l'interior de la paret provoquen una forta pudor que els ha obligat a deixar d'utilitzar l'habitació principal, i denuncien també que els hi costa dormir. "No només tenim de desenes de ratpenats vius, també cadàvers de ratpenats adults i joves, que moren a l'interior de casa nostra", lamenta. Tampoc poden posar en marxa l'aire condicionat perquè, en funcionar per conductes, l'olor provocat per l'excrement dels animals i pels cadàvers de ratpenat s'escampa per tota la casa. "Som cinc persones vivint i la única solució que ens donen és que marxem de casa. No ens ho podem permetre, pagar una hipoteca i un lloguer", denuncia Sanz. "Qui ens protegeix a nosaltres?", es pregunta.
El que va començar com un avís a una empresa de control de plagues va acabar en mans dels Agents Rurals i, posteriorment, es va fer una instància al Departament d'Agricultura, després de confirmar que es tractava d'una colònia amb cries. També van acudir professionals del Museu de les Ciències Naturals de Granollers per a retirar alguns dels cadàvers. Des d'aleshores, la família espera el permís necessari per poder obrir la paret, retirar els animals i segellar l'accés, de poc més d'un centímetre, perquè no hi tornin a entrar. "Entenc que sigui una espècie protegida, i vull que puguin criar, però no es poden traslladar i fer-ho a un altre indret?", es pregunta l'afectada. També lamenta no haver rebut resposta per part del departament. Qualsevol actuació haurà d'esperar fins que finalitzi aquest període i les autoritats autoritzin la intervenció, malgrat que no està rebent cap resposta per part de les autoritats. Una actuació que, de fet, haurà de córrer de la seva butxaca, segons sosté Sanz.
Mentre aquest moment no arriba, la família ha de conviure amb els ratpenats. La família denuncia que se sent atrapada entre la protecció d'una espècie protegida i la impossibilitat de recuperar la normalitat dins de casa seva. Si els terminis previstos es compleixen, la intervenció no es podrà fer fins a la tardor.