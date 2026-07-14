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El comentari de Carme Forcadell sobre el Mundial a Sabadell que ha incendiat 'X'

Sabadell

La política sabadellenca va fer pública la seva queixa sobre la pantalla gegant per veure la selecció Espanyola, sense tenir en compte una circumstància

  • L’expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell -
Publicat el 14 de juliol de 2026 a les 11:09
Actualitzat el 14 de juliol de 2026 a les 11:10

Per què sí que hi ha pantalla gegant per veure els partits de la Selecció Espanyola i l'Ajuntament no en va posar per veure l'ascens del CE Sabadell? Aquesta és la pregunta que llençava la sabadellenca i expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, al seu perfil d''X'.  Segons la política, el consistori "valora més la selecció que el club que representa i porta el nom de la ciutat. Una qüestió que ha estat criticada per diversos usuaris que li han respost a la pregunta. 

No es va posar pantalla gegant per veure l'ascens del Centre d'Esports, d'entrada, perquè la tornada va ser a casa. Però respecte a l'anada, li han recordat que no es va impulsar aquesta iniciativa per una qüestió de drets televisius de la Real Federación Española de Futbol. Una situació que el mateix ajuntament ja va explicar davant les reivindicacions de l'afició. Alguns arlequinats han criticat la intervenció de Forcadell, perquè apunten que "vol polititzar el futbol, quan no ha donat suport a l'equip". 

En la mateixa línia, la nova coalició independentista, Acció per Sabadell, també ha criticat la iniciativa de la pantalla gegant i la promoció que en fa l'Ajuntament. 

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