L’escola Bellapart tindrà plaques solars el 2027

L’escola d’educació especial Francesc Bellapart incorporarà plaques fotovoltaiques d’autoconsum. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sabadell ha aprovat aquest dilluns de forma inicial el projecte per instal·lar-les amb un pressupost d’uns 204.000 euros i la previsió de dur a terme les obres l’any 2027. L’energia generada serà autoconsumida en el propi equipament i es gestionarà una part per ser compartida amb consumidors vulnerables.
També està previst instal·lar plaques properament a l’escola Amadeu Vives. Ambdues actuacions compten amb una subvenció de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía” (IDAE) amb el finançament de la Unió Europea en el marc del programa NextGenerationEU. L’import concedit per l’IDAE és de 104.115 euros. Darrerament, també s’han instal·lat plaques fotovoltaiques a l’Escola la Romànica i al Mercat dels Merinals. Des de l’Ajuntament, fonts municipals remarquen que “seguim treballant per instal·lar plaques a equipaments municipals, amb l’objectiu de fomentar una energia més neta i sostenible”.
Des de fa un any, l’Ajuntament està impulsant la creació d’una comunitat energètica local basada en una societat mixta per a generar energia solar local i reduir la factura elèctrica de llars, empreses i administració. La finalitat de la comunitat és la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les teulades d’edificis públics i privats perquè l’energia que es produeixi es pugui repartir en diferents percentatges entre els membres de la comunitat, que podran reduir així el cost de la factura elèctrica.
El model de gestió es fonamentarà en una societat mixta sense ànim de lucre, en què l’Ajuntament tindrà una participació del 40%, mentre que el 60% restant es distribuirà entre la ciutadania, a través d’una associació de consumidors domèstics; els empresaris, amb una associació empresarial i els inversors privats.