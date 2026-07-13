Sabadell acull sis infants sahrauís aquest estiu

Les cadires del saló de plens de l'Ajuntament de Sabadell han canviat de protagonistes durant una estona aquest dilluns 13 de juliol amb motiu de la recepció institucional a vuit infants sahrauís que passaran l'estiu al Vallès: sis a Sabadell i dos a Barberà. Formen part del programa Vacances en pau, coordinat per l'associació Vallès Wilaia, i que es duu a terme a la ciutat des de 1989 en el marc de l'agermanament amb l'Argub (Sàhara Occidental).
Els infants provenen del camp de refugiats de Tindouf, a Algèria, van arribar aquí a principi de juliol i hi seran fins l'1 de setembre. Estan acollits per diferents famílies –un infant cadascuna–, i aquest dimarts assistiran a una revisió mèdica a l'hospital Parc Taulí. El consorci sanitari també s'involucra amb el projecte i anualment una comissió medicoquirúrgica es desplaça als camps sahrauís en el marc de l’agermanament.
L'alcaldessa, Marta Farrés, els ha dit que "Sabadell és casa vostra" i ha celebrat que es mantingui el vincle entre les dues poblacions tot i els quilòmetres i la realitat que els separen. L'alcaldessa ha remarcat el "compromís polític dels que estem aquí per defensar un dret a viure millor, que la gent pugui ser feliç en el seu entorn, tenir dignitat i pau en el seu entorn i no tenir odi". Farrés també ha tingut paraules d'agraïment per les famílies que acullen els infants. A la recepció hi han assistit membres dels grups municipals del PSC, ERC, Crida, Junts, Sabadell En Comú Podem, PP. La regidora de Drets Civils i Joventut, Sílvia Garcia, ha subratllat que "des de Sabadell continuem sent pioners i líders en la defensa dels drets humans".
Per la seva part, el delegat del Front Polisari a Catalunya, Mohamed Salem Laabeid, ha donat les gràcies a Sabadell i a l'Ajuntament perquè "sempre ha estat al costat del poble sahrauí". I la presidenta de Vallès Wilaia, Eva Mora, ha afirmat que "hem d'alçar la veu pel poble sahrauí i la població refugiada que viu en campaments de refugiats des de 1975" i ha mostrat la voluntat d'ajudar els infants a passar "un estiu feliç" amb oportunitats que no tenen en el seu dia a dia. Els infants han rebut un obsequi del consistori que consisteix en una polsera amb la bandera de Sabadell, una llibreta i un bolígraf.