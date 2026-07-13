Pere Pons és nou jugador del CE Sabadell fins al 2027. Els arlequinats incorporen així un migcampista amb més d'una dècada de trajectòria al futbol professional, com va confirmar el Diari. Provinent de l’AEK Larnaka de la Primera Divisió de Xipre, on ha jugat quatre temporades i disputat més de 150 partits, el gironí de 33 anys volia tornar al futbol espanyol i ho farà a les ordres de Ferran Costa.
La temporada passada va disputar 51 partits oficials, entre ells, quinze enfrontaments europeus: la prèvia de l’Europa League i la Conference, en què l’equip de Xipre va quedar eliminat a vuitens pels campions: el Crystal Palace, després de la pròrroga. Pel que fa la lliga, l'AEK va ser segon, set punts per sota de l'Omonia. Cert és que durant aquest periple també ha ha aconseguit una Copa i una Supercopa.
A banda d'aquesta aventura a l’estranger, Pons té experiència a LaLiga, on va vestir la samarreta de l’Alavés des de la temporada 19/20 fins a la 21/22, i va disputar prop de 80 partits. Prèviament havia jugat al Girona tant a Primera, com a Segona, convertint-se en un dels futbolistes més amb més recorregut i segell de l'entitat.
El de Sant Martí Vell es va formar a la pedrera gironina i va debutar l'any 2012. De fet, va marcar el seu primer gol amb el conjunt que ara entrena Quique Álvarez contra el mateix Centre d’Esports a Montilivi la temporada 13-14 i poc després va marxar cedit a la UE Olot per tornar i convertir-se en una peça clau. Amb 210 partits vestint la blanc-i-vermella, el jugador va ser protagonista d'un històric ascens l'any 2017, com també de la primera victòria del Girona al Bernabeu entre altres fites. Ara arriba al CE Sabadell per aportar experiència, recorregut i treball al mig del camp arlequinat.
Altres moviments
A l’espera de concretar l’arribada de José Luis Catalá, provinent del filial de l'Espanyol, el pròxim moviment seria a la porteria amb la renovació de José Ortega.