El nou entrenador del CE Mercantil per a Lliga Nacional

La banqueta del municipal d'Arrahona-Merinals Joan Murtró ja té nou inquilí. El CE Mercantil va comunicar el seu nou tècnic per a la pròxima temporada: Òscar Trigo, que arriba procedent del juvenil de la UE Quart, on ha aconseguit l'ascens a Lliga Nacional, precisament la categoria on competeix el conjunt blaugrana des de la temporada passada. "Arribo amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'afrontar aquest repte. Sé que tenim un projecte ambiciós al davant i estic preparat per assumir-lo amb responsabilitat i treball", afirma en el comunicat oficial del club.
Trigo compta amb una gran experiència en el futbol formatiu català i, en el seu palmarès, suma dos títols de prestigi en el torneig MIC, en categoria U18 i U19 amb el conjunt gironí. Ara, arriba al Mercantil amb l'ambició de fer un gran any a la segona categoria del futbol juvenil estatal. "La millor manera de fer les coses és creient en la nostra manera de fer i donant-ho tot per portar aquest equip on mereix", assegura.
El tècnic arriba per substituir Arnau Basagaña, que va deixar el club fa algunes setmanes de forma abrupta. "Finalment, Arnau Basagaña i el seu cos tècnic no continuaran al capdavant del juvenil 'A' durant la temporada 26-27. La decisió respon a motius personals que fan incompatible la seva continuïtat en el projecte", anunciava l'entitat gracienca a les seves xarxes.
Basagaña va agafar l'equip l'estiu passat en el seu retorn a Nacional amb l'objectiu de poder competir a la zona de privilegi. Tot i la irregularitat, els mercantilistes van tenir opcions d'ascens a Divisió d'Honor fins a l'última jornada, però finalment no van poder ocupar una de les dues places d'accés a la màxima categoria del futbol juvenil estatal. Ara, amb Òscar Trigo al capdavant, inicien una nova etapa amb el quart entrenador en quatre temporades des de la sortida de Marc 'Xala'.