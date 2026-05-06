La brossa al carrer, porta oberta als senglars: “Entren al barri i obren les bosses”

"Les bosses de brossa al carrer són un reclam per als porcs senglars", lamenten veïns del carrer de Begoña del barri del Poblenou de la Salut. L’arribada dels nous contenidors a aquest barri de Sabadell fa unes setmanes està topant amb un vell problema: bosses de brossa que es deixen a peu de contenidor, abocaments incívics i un efecte col·lateral inesperat: la presència de porcs senglars.
L’Ajuntament va estrenar a finals d’abril una prova pilot al Poblenou, primer barri de Sabadell on s’ha implantat aquest model de contenidors més accessibles i homogenis. La prova pilot preveu renovar 64 unitats amb una inversió de 65.654 euros i eliminar elements com pedals o palanques per facilitar-ne l’ús i millorar la higiene, canvi que els veïns han celebrat. Però, segons denuncien des de l’associació de veïns de Poblenou de la Salut i altres residents a títol individual, l'incivisme –com ja passava anteriorment– es continua acarnissant amb els nous contenidors. “Cal que tothom hi posi de la seva part”, exposen. Com ja és habitual –sostenen– s’estan acumulant bosses fora del contenidor tot i disposar d’espai a l’interior. “Això ens està portant un problema seriós que ens afecta a tots, els senglars arriben al barri i remenen la brossa”, lamenten.
La imatge s’ha repetit diverses nits: bosses trencades, restes orgàniques escampades per la vorera i contenidors envoltats de deixalles. L'entitat veïnal alerta que els porcs senglars baixen atrets per l'olor i que la situació ha empitjorat. “Trenquen en les bosses en segons i embruten tota la zona”, lamenten. El que podria ser un incident puntual s’ha convertit en una escena freqüent a carrers com el de Begoña. "Hem de cuidar entre tots dels nous dipòsits", demanen.
La Tamara, veïna d’un carrer proper, assegura que no sempre es tracta només de bosses mal llençades. “A vegades venen cotxes i llencen coses que no hi caben als contenidors, com joguines grans o restes d’obra”, explica. Tot i així, reconeix que quan avisen al servei de recollida, la resposta és ràpida. El problema, diu, és que molts veïns no ho fan: “Hi ha gent del barri incívica”. La implantació d’aquests nous contenidors forma part d’un desplegament inicial que també arribarà al barri de Cifuentes. "Els contenidors són extraordinaris i una molt bona aposta, però el problema de l'incivisme s'arrossega", lamenten.
“Serem contundents”
També des de l'Ajuntament ho condemnen: "Lamentem profundament aquestes actituds incíviques, no permetrem que la manca de respecte d'uns pocs afecti la convivència de tot un barri", exposen. Fonts municipals asseguren que s'estan reforçant els controls i s'impulsarà una nova campanya de civisme per conscienciar, "però també per deixar clar que qui incompleixi les normes haurà d'assumir-ne les conseqüències". "Serem contundents: tolerància zero amb els comportaments incívics".
Fonts municipals recorden que abandonar residus fora dels contenidors és considerat una infracció greu i, com recull l’ordenança municipal, pot comportar sancions econòmiques de fins a 1.500 euros.