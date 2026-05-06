Tres nous espais al cementiri de Sabadell per fer-lo més amable

El cementiri de Sabadell compta amb una nova zona que s'obrirà al públic previsiblement a l'estiu i que aprofita l'antiga carretera que estava tancada per reconvertir l'espai en un nou accés Est des del Poblenou i Torre-romeu amb zones d'estada, arbres i vegetació, nous columbaris i un espai de dol perinatal. Les obres han tingut un cost aproximat de 785.000 euros a càrrec de la funerària Torra, concessionària de l'equipament. Fins ara s'ha completat la fase 1 del projecte i en queden dues pendents, de moment amb calendari per determinar, i seran les que completaran la connexió entre la banda est i oest del cementiri. El tinent d'alcaldessa, Eloi Cortés i el conseller delegat de Torra Xavier Pons han visitat les obres aquest dimecres juntament amb tècnics de l'Ajuntament.
1. Accés i zones d'estada
L'accés est compta amb una nova entrada a l'antiga carretera que separa el cementiri vell del nou. Les obres han servit per facilitar la connexió entre les dues bandes i, alhora, generar el nou espai central amb diferents funcions.
D'est a oest, en primer lloc hi ha una zona d'estada amb bancs per seure i pèrgoles que fan ombra. Al llarg del recorregut contínuament hi ha bancs per facilitar el descans i zones verdes, tant amb arbres com vegetació recent plantada que anirà creixent en els pròxims mesos. Pel tram central hi podran circular els vehicles autoritzats per la funerària.
2. Nous columbaris
A continuació de l'espai d'ombra, els visitants trobaran una zona que té 83 columbaris a terra, en forma de receptacles que tenen capacitat per a quatre membres d'una mateixa família. S'assignaran per concessió igual que els nínxols. Cada receptacle podrà incloure el nom dels difunts i, entre cada receptacle s'hi ha plantat vegetació autòctona de baix manteniment, la qual cosa també permetria ampliar la capacitat dels columbaris si fos necessari.
Diversos metres més enllà hi ha un altre espai que compta amb una zona a terra per a una cinquantena d'urnes biodegradables.
Durant l'obra s'ha procurat recuperar alguns elements, com una olivera que s'ha reubicat a la zona d'aquests columbaris. Tota la intervenció s'ha dut a terme pràcticament al mateix costat perquè al més proper al cementiri vell hi ha canalitzacions que dificultaven les obres.
3. Espai de dol perinatal
Finalment, a la zona central del nou tram urbanitzat hi ha l'espai de dol perinatal. Una novetat que vol "donar resposta a una demanda ciutadana", tal com ha remarcat el tinent d'alcaldessa Eloi Cortés. Permetrà recordar els infants que no han arribat a néixer o que han mort prematurament. Pròximament s'hi incorporarà una esfera monumental i s'oferirà a les famílies una figura de papallona que podran dipositar en aquest espai.
També hi haurà prismes rectangulars on es podrà inscriure el nom dels nadons que hi hagi, i el mateix en el cas de les urnes biodegradables. El regidor ha remarcat que les obres que s'han fet permeten "millorar i dignificar" aquesta zona del cementiri. Els treballs d'adequació de l'espai han durat un any. Les pròximes fases està previst que incorporin més columbaris i un cinerari comú.