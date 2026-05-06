Retard en l’obertura del cinema de Sant Pau de Riu-sec

L’obertura d’un complex d’oci a Sant Pau de Riu-sec que inclou nou sales de cinema, acumularà diversos mesos de retard, ja que inicialment l’obertura estava prevista al final del primer trimestre d’enguany, segons va anunciar el CEO d’AdS Retail Real Estate, Josep Maria López Carballo, companyia que va liderar l’operació.
Fonts de l’Ajuntament de Sabadell detallen que l’empresa promotora dels cinemes “va demanar llicència d’obres d’un edifici industrial, que es va concedir, i una modificació de llicència per implantar un ús cultural. Aquesta segona llicència s’està estudiant i s’ha demanat més informació a l’empresa”. Per tant, la construcció avança per una banda i, per l’altra, s’estudia la concessió de la llicència. Les obres del nou espai d’oci ja estan visiblement avançades i se situa entre els carrers de Can Diviu i Can Borrell, a tocar del Leroy Merlin i de Toyota Material Handling, en les parcel·les propietat del Grup Clapé, plantejades inicialment per ús industrial i/o logístic.
En total, prop de 13.000 metres quadrats que, a part del cinema Ocine de nou sales de projecció, comptarà amb set locals més. En dos d’aquests, es preveu l’obertura de dos restaurants de cuina oriental: un de menjar japonès i un altre de coreà. “Aquestes parcel·les tenen molt de potencial i les veiem com una gran oportunitat de negoci. Estem entremig del Parc Vallès i de la Maquinista”, va defensar Carballo en donar-se a conèixer el projecte.
Noves arribades al polígon
Amb aquestes obertures pròximament, Sant Pau de Riu-sec haurà incorporat també l’hotel Holiday-Inn Express & Suites Sabadell amb 260 places hoteleres; una benzinera Shell i el Grup Mikalor, que concentrarà les tres unitats de negoci de la companyia —Mikalor Fastening Solutions i Mikalor Hose Clamps (fusionades, recentment) i els serveis corporatius– en unes noves instal·lacions.