Grupo Mikalor es traslladarà a Sant Pau

Grupo Mikalor deixarà el Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) Gràcia Sud per traslladar-se al PAE Parc Empresarial, a Sant Pau de Riu-sec. L’empresa industrial sabadellenca, nascuda l’any 1943, espera que a partir de la segona quinzena del mes vinent ja tingui la nova planta enllestida, de 8.500 m2 de superfície construïda. “Som una empresa de Sabadell i ens feia molta il·lusió continuar aquí. La zona és privilegiada, molt ben comunicada, i en un entorn amb zones verdes”, explica el president i director general de Grupo Mikalor, Carlos Garriga.

El canvi a les noves instal·lacions serà progressiu, i fins al primer trimestre del 2026 no s’espera que les tres unitats de negoci de la companyia —Mikalor Fastening Solutions i Mikalor Hose Clamps (ara fusionades), i els serveis corporatius— no hi operin simultàniament. La centralització de l’activitat productiva a Sant Pau de Riu-sec del grup sabadellenc, que ocuparà una seixantena de persones, farà que Grupo Mikalor deixi la planta de Sant Fruitós del Bages.

“Començarem per la planta de Sabadell, per una qüestió de proximitat. Hem de traslladar unes 160 unitats de producció, i cada màquina té la seva complexitat. Calculem que tot el procés de trasllat ens pot portar entre tres i sis mesos”, explica Garriga.

Amb el trasllat a les noves instal·lacions –7.800 m2 dedicats a la producció, principalment, d’abraçadores– Grupo Mikalor posarà punt final a més de vint anys a Gràcia Sud, on a principis de segle va instal·lar-s’hi, fins avui dia, des d’on produeix, mensualment, cinc milions d’abraçadores. “Tenim un producte molt madur i un mercat amb molta competència i la imatge és molt important. Cada vegada tenim més visites de clients i era desitjable tenir-ho més centralitzat, amb una imatge més definida. Hem pensat i treballat per millorar, també, el nivell de productivitat. Hem automatitzat processos i calculem en un termini de deu anys recuperar la inversió. Hi ha possibilitat de creixement, però depèn del mercat internacional”, afegeix el sabadellenc Carlos Garriga.

Paral·lelament a la construcció de la nova planta i per minimitzar l’impacte, la companyia ha ampliat les instal·lacions de la unitat comercial del grup, Damesa, a Castellar del Vallès, en 2.000 m2 més. “Guanyarem espai i aprofitarem per traslladar-hi estoc de seguretat per incrementar volums. Tot i això, la nostra política no és de volums, sinó de donar molt bon servei per poder mantenir marges”.