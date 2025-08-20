FOTOS | El dimarts a la fresca de Campoamor: "menjar per a un regiment" i "cura contra la soledat no volguda"

Vichyssoise, gaspatxo, truita de patates, albergínies a la turca, ous farcits... Cada dimarts al vespre hi ha un menú diferent al carrer de Campoamor, que es transforma en un espai de convivència i bon ambient amb el sopar popular a la fresca que organitza l’Associació de Veïns. La trobada reuneix persones del barri que porten el seu menjar casolà per compartir-lo i, sobretot, per gaudir d’una estona plegats.
La idea va sorgir gràcies a la col·laboració amb la Creu Roja i el seu projecte Sempre Acompanyats, i també amb la iniciativa A Porta. “Ens van proposar fer un sopar obert, que cadascú portés el seu plat i ens trobàvem davant de l’associació. Al principi penses: per què no? No costa res… i està funcionant molt bé”, explica la presidenta de l'Associació de Veïns de Campoamor, Montserrat Muniente.
Les primeres edicions han aplegat entre 14 i 22 persones, majoritàriament dones del barri. “Moltes arriben amb menjar per a un regiment”, comenta Munient, entre rialles. La trobada, però, va més enllà de l’intercanvi gastronòmic: és un espai per conversar, sortir de casa i reforçar els vincles veïnals. En un barri envellit com Campoamor, la iniciativa té un valor afegit: combatre la soledat i fomentar l’acompanyament. “La majoria som grans i aquest acompanyament és molt important. Ens ho passem molt bé i, a més, ens anima a sortir de casa”.
El sopar, que es difon a través de les xarxes i el boca-orella, és obert a tothom però especialment pensat per als veïns i veïnes del mateix barri. Cada dimarts, a peu de carrer, Campoamor recupera així l’esperit de les nits d’estiu compartides, amb bona conversa, plats casolans i un ambient que fa sentir-se a casa.