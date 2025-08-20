L’ADF planta cara a una "intensa" campanya: "Quan la ciutat es buida, els avisos cauen en picat"

L’estiu no està sent gens fàcil pels herois que s’encarreguen diàriament d’apagar incendis i vetllar per la seguretat de la ciutadania. L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Sabadell, una entitat sense ànim de lucre liderada per voluntaris, va iniciar la campanya el juny passat amb la intenció de dur a terme de la millor manera possible la seva feina: prevenir i lluitar en contra dels incendis forestals que sorgeixin a Sabadell i als seus voltants.
L’estiu va començar mogut, en terme de zones boscoses incendiades, a causa de la situació que es va viure a la ciutat durant la revetlla de Sant Joan i les altes temperatures que es van patir durant el mes sencer. “La campanya ha estat molt condicionada per la calor extrema del juny, sobretot la nit de Sant Joan”, explica Jordi Gil, cap operatiu de l’ADF Sabadell. Han dut a terme “unes 25 intervencions” durant el conjunt de la campanya, explica: “La principal va ser a Torre-romeu la mateixa nit del 23, però també vam anar a l’incendi forestal que hi va haver a l’exterior del Club Egara, a Terrassa”.
Tot i la quantitat d’incendis que hi va haver durant la nit més fatídica d’aquest 2025, però, assegura que “rarament es cremen zones boscoses a Sabadell”. A més, explica que hi ha hagut un efecte rebot important de les pluges del març i l’abril que ara, un cop s’han assecat, se n’han patit les conseqüències: “Les pluges de la primavera van fer créixer la vegetació de manera notable i ens ha afectat ara durant l’estiu, quan hem tingut les temperatures de juny”, comenta.
Les pluges, una gran ajuda
Encara que l’inici d’estiu fos extremadament calorós i mogut, al juliol les actuacions dels Bombers i els ADF van reduir clarament les seves intervencions. Aquest fet, però, va ser protagonitzat per un fenomen natural que es va deixar veure amb força durant el mes passat: la pluja. Els constants ruixats i la davallada de les temperatures va fer abaixar el risc en picat i les zones més seques i, per tant, amb més perill d’incendi, van revifar de manera notòria.
A part de la pluja, la reducció d’habitants a la ciutat és l’altre factor que més es nota i fa que caiguin en picat les sortides dels cossos de seguretat: “Quan arriben les vacances, Sabadell es buida i els avisos baixen. Es nota molt quan no hi ha gent”, assegura, cosa que vincula directament la implicació directa dels humans amb els incendis forestals. Amb això, l’entitat formada per més de 25 voluntaris, tal com assegura el mateix cap d’operatius, dedica incansablement els seus esforços per intentar reduir al màxim que hi hagi incendis a les zones boscoses. Un cos molt important per a la ciutat, que reforça la impecable tasca dels Bombers.
"Ens hauria agradat ajudar a Galícia o Castella i Lleó"
Tot i això, no tan sols serveixen d'ajuda a punts del Vallès o de la mateixa ciutat. Es van plantejar seriosament el fet d'anar a ajudar als diversos incendis d'arreu d'Espanya que estan descontrolats i necessiten reforços. La manca de recursos els ho va impedir: "Si haguéssim tingut un vehicle en condicions hi hauríem anat, però després de valorar-ho vam creure que no hauríem estat a l'altura dels incendis". Per tant, no s'han quedat aquí per gust, sinó que, si haguessin pogut, haurien enviat una dotació cap als incendis de Castella i Lleó o Galícia, o qualsevol punt del país on hagués fet falta ajuda per part dels cossos de prevenció d'incendis forestals.