Triple incendi simultani a Can Gambús, Torre-romeu i la Roureda

Com és habitual, els Bombers tenen feina extra durant la nit de la revetlla de Sant Joan. Els cossos d'emergències s'han hagut de mobilitzar abans de la mitjanit per dos incendis importants a Sabadell. Minuts després, cap a la una, tenia lloc el tercer, en una nit especialment negra a la ciutat.

D'una banda, a Torre-romeu, s'ha produït un incendi de canyes, matolls i vegetació a pocs metres del Centre Cívic. Fins a cinc dotacions s'hi han desplaçat per treballar en l'extinció de les flames, visibles des de diferents punts. De fet, alguns usuaris han compartit l'angoixant escena a les xarxes socials amb el foc cremant una part de bosc.

La situació ha provocat neguit entre veïns, que ràpidament han agafat galledes i altres elements per llançar aigua abans de l'arribada dels especialistes.

Incendi a Torre-romeu per la revetlla

Incendi a Torre-romeu per la revetlla

Incendi a Torre-romeu per la revetlla

Gairebé de manera simultània s'ha originat un segon incendi forestal a tocar de Can Gambús. Segons fonts dels Bombers, podria haver tingut afectacions a la zona pròxima a la Capella, però no ha arribat al restaurant. En l'indret, diversos sabadellencs sopaven i llançaven petards a pocs metres d'on s'ha produït el foc, que no ha causat danys personals. L'avís ha arribat a dos quarts de dotze i tres dotacions s'han desplaçat fins a l'indret. Pocs minuts després, els efectius han abandonat l'indret un cop apagades les flames.

Incendi a Can Gambús

Incendi a Can Gambús

Cap a la una, un foc ha afectat la zona del solar de la Roureda on s'han d'ubicar els nous habitatges de lloguer assequible i un supermercat, a més de l'esperat complex de gent gran. Les flames provocaven la preocupació dels residents al voltant del carrer de Costabona, zona afectada per una important columna de fum pròxima als immobles.

Igualment, els Bombers s'han traslladat en l'emplaçament per evitar que l'ensurt anés a més, davant l'espectacularitat del foc.

Incendi a la Roureda

Incendi a la Roureda

Incendi a la Roureda

Incendi a la Roureda

Incendi a la Roureda

Des del cos remarquen que hi ha diversos fronts oberts, també en trama urbana amb contenidors afectats fruit de l'incivisme de molts veïns amb els petards. La nit de Sant Joan del 2025 és una de les més negres dels últims anys, amb incendis importants a Sabadell.