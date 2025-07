Sabadell tanca un mes de rècord: 2,5 °C per sobre de la mitjana històrica de juny a la ciutat

L’onada de calor va arribar amb força a Sabadell durant el mes passat. La ciutat va assolir la xifra més elevada de temperatura mitjana d’un mes de juny a Sabadell des que hi ha registres, tancant-lo als 25,2°C. Aquest fet va de bracet amb la forta pujada de temperatures que va patir la ciutat a partir del 20 de juny d’enguany, principalment, i des d’aquell dia la temperatura mitjana diària no ha baixat dels 26,8°C. Durant la primera quinzena del mes, la temperatura mitjana va ser de 23,4°C, cosa que superava lleugerament els paràmetres que es consideren estàndards i la mitjana històrica establerta en 22,7°C de l’estació automàtica Sabadell - Parc Agrari, gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya, situada a la zona de Mas Canals.

Amb l’arribada de l’onada de calor cap al segon terç de mes, però, es van disparar notablement els termòmetres i el valor mitjà de la segona meitat de juny va ser de 26,9°C, és a dir, exactament, 3,5 graus centígrads més en tan sols dues setmanes. “Tot el més de juny ha estat sufocant, però és cert que la segona quinzena ha superat els paràmetres considerats ‘normals’ de manera substancial”, explica Xavi Segura, cap de meteorologia del diari ARA, col·laborador de RAC1 i comunicador al seu projecte personal @tempsdemeteo. “La dinàmica de Sabadell i del Vallès en general és la mateixa que al conjunt de Catalunya: la calor està sostingudament per sobre de la mitjana normal de juny i així s’ha demostrat, principalment a la segona quinzena”, comenta.

Augment del 20% en un any

El sisè mes del 2024 va acabar amb una temperatura mitjana de 20,9 °C, és a dir, exactament 4,3 graus centígrads menys que aquest juny que hem deixat enrere, que ha tancat amb un valor mitjà de 25,2°C. D’aquesta manera, la variació anual entre el juny del 2024 i el del 2025 ha estat de més d’un 20% i assegura, així, que ha estat el juny més calorós de la història, des que es comptabilitza. Prèviament, des que existeix l’estació meteorològica Sabadell - Parc Agrari, els valors que més s’havien aproximat a la xifra d’enguany eren els de 2017 (23,7 °C) i els de 2022 (23,8). Si les temperatures d’aquells dos anys ja sobresortien de la normalitat del que es podia esperar d’un mes de juny fins aleshores, enguany la temperatura mitjana els ha superat a tots dos en 1,5 i 1,4°C, respectivament i, com explica Xavi Segura, “l’home del temps vallesà”, “no és un avís de què vindrà aquest estiu, però sí que és un avís de com podran ser els pròxims anys. La calor anirà guanyant espai a poc a poc”.

Sabadell assoleix temperatures rècord el 2025

David Chao

20 dies de calor extrema

Mai s’havia viscut una onada de calor al mes de juny a la ciutat com la d’aquest 2025. Sobretot, hi ha tres anys previs que destaquen en termes de temperatures màximes: 2017, 2019 i 2022. En el cas d’aquests tres episodis, però ha estat diferent i menys agressiu que el d'enguany: el 2017 va destacar més per durada que per pics de calor; el 2019, breu però molt intens –màxima històrica registrada un juny a Sabadell, amb 41,3°C; el 2022 estàndard, però amb tres dies destacables, i, finalment, aquest 2025 hi ha hagut tant continuïtat com intensitat, amb 20 dies de calor canicular extrema.