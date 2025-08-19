Les notícies més destacades d'aquest dimecres 20 d'agost a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat.
Actualment, els Bombers de Sabadell es troben en 14 operatius per torn i, en un inici, es va dissenyar per a 10 bombers per torn. “Se’ns està quedant petit. A partir del 15 de setembre serem entre 14 i 16 bombers per jornada. Per tant, un parc que es va fer pensat per 40 bombers hi treballem 56 oficials -57, contant-lo a ell- i, a partir del gener de 2027, 64”, exposa el cap del parc. Numèricament, doncs, hi ha hagut un increment de gairebé un 50%, però les instal·lacions continuen sent les mateixes que el 1993, quan es va inaugurar.
Les obres d’asfaltatge de la Gran Via continuen de nord a sud, diàriament a partir de les 7 h amb la intenció d’acabar de fer les reparacions de l’asfalt de tota la via divendres, dia 22, si el temps ho permet. L’alcalde accidental d’aquesta setmana i cinquè tinent d’alcaldessa, Lluís Matas, va visitar aquest dimarts les obres a la cruïlla del pont número 7, entre els carrers d’Agnès Armengol i Vidal.
La segona onada de calor d’aquest 2025 ha deixat una darrera setmana a la ciutat d’altes temperatures, amb un pic màxim dissabte passat, on es van superar els 38 graus (38,1 °C), segons dades de l’estació automàtica Sabadell - Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya.
Després del triomf a l'Open de València de fa algunes setmanes, Iker Pajares afronta el primer gran torneig de la temporada amb la moral i energia renovades. "Les sensacions van ser molt bones. Crec que és molt important guanyar partits i campionats perquè mentalment ajuda molt. Pel tipus de competicions que acostumo a disputar, no jugo més de dos o tres partits, normalment. Per això, guanyar un títol sempre és especial i dona confiança. Ja era una mica el motiu de participar a València, tot i que això també em donés aquesta pressió extra d'haver de guanyar sí o sí", admet.