Iker Pajares, llest per al Campionat d'Europa

Després del triomf a l'Open de València de fa algunes setmanes, Iker Pajares afronta el primer gran torneig de la temporada amb la moral i energia renovades. "Les sensacions van ser molt bones. Crec que és molt important guanyar partits i campionats perquè mentalment ajuda molt. Pel tipus de competicions que acostumo a disputar, no jugo més de dos o tres partits, normalment. Per això, guanyar un títol sempre és especial i dona confiança. Ja era una mica el motiu de participar a València, tot i que això també em donés aquesta pressió extra d'haver de guanyar sí o sí", admet.
Ara, arrenca l'Europeu, a França, amb l'objectiu de tornar a estar a prop de les medalles. L'any passat, el sabadellenc va ser bronze després de caure a les semifinals davant del suís Dimitri Steinmann i imposar-se al també suís Nicolas Mueller en la final de consolació (3-1). El guanyador va ser el francès Victor Crouin, que enguany torna a ser el cap de sèrie número 1 i gran candidat al títol. Iker Pajares no es podria enfrontar a Crouin fins a una hipotètica final. Abans, però, el del Tennis Sabadell hauria de superar un dur camí que arrencarà el dimecres a partir de les 18 h, en els setzens de final, en què s'enfrontarà al guanyador del duel entre el finlandès Ville Eskola i l'austríac Daniel Lutz. Pajares està exempt de la primera ronda del torneig com a quart cap de sèrie. "A veure si puc pujar una altra vegada al podi, seria una gran fita", assegura amb optimisme.
En l'anterior edició, el bronze del sabadellenc el va convertir en el segon jugador d'esquaix espanyol de la història a pujar al podi d'un campionat continental. Després d'una temporada dura per les lesions, Pajares torna a estar entre els candidats. "La temporada passada vaig acabar amb moltes molèsties. Arrossegava un problema a l'esquena que em va derivar en una facitis plantar als dos peus. Va ser el pitjor any de la meva carrera. Mentalment, vaig acabar fet pols, però ara estic molt bé", afirma. També estaran a Chartres (França) els jugadors del CT Sabadell, Edmon López i Sofía Mateos.