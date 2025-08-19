Les notícies més destacades d'aquest dimarts 19 d'agost a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat.
Darrere de cada sirena hi ha històries personals de compromís, vocació i resistència. Metges, infermeres i tècnics del SEM comparteixen una feina que sovint es viu en minuts intensos, però que deixa una empremta profunda tant en ells com en els pacients i les famílies que atenen. Des de trajectòries llargues fins a vocacions tardanes, tots coincideixen en el mateix: l’emoció de poder ajudar en moments límit i la duresa d’afrontar situacions que sovint van més enllà de la medicina.
Les obres d'asfaltatge de la Gran Via previstes per aquesta setmana van començar puntualment a primera hora d'aquest dilluns, 18 d'agost, i es preveu que s'allarguin fins divendres, dia 22. T'ho expliquem, en imatges!
Els professionals del SEM apareixen en la intimitat. Sovint en el pitjor moment de la vida d’una persona: en un atac de cor a casa o en un accident de trànsit, per exemple: acompanyem un equip del Sistema d'Emergències Mèdiques durant el seu torn, des de dins d'una ambulància.
El correbars de la Festa Major de Sabadell d'aquest any ja té temàtica. Així ho han fet saber des de l'organització, liderada pel Moviment Popular de Sabadell i Arran Sabadell, en el seu compte d'Instagram. La ciutat s'omplirà de "guiris" amb el tema principal que acompanyarà la celebració de dissabte 6 de setembre: el "correguiris".
El grup sabadellenc IDP serà l’encarregat de desenvolupar el projecte executiu de la nova planta de tractament de matèria orgànica i generació de biogàs en el Centre de Tractament de Residus Sòlids Urbans d’Ulea, a Múrcia, a petició de la Ute Marea - Helipol. L’enginyeria utilitzarà la metodologia BIM (Building Information Modeling) per al desenvolupament del projecte executiu, fet que permetrà garantir una gestió eficient, els terminis i els costos.