Sabadell fa les maletes: les destinacions estrella a les agències aquest agost (més enllà del Japó)

Aquest estiu, les agències de viatges sabadellenques coincideixen en un fet: la ciutat ha viatjat molt i lluny. El Japó, Indonèsia i Mèxic s’han convertit en destins de moda, al costat d’Egipte, que “des de fa un temps està molt demandat”, explica Toni Caldés, de BeTravel Viatges. També han despuntat propostes del sud-est d’Àsia: Tailàndia, Cambodja, Vietnam o Bali, sovint combinades amb platges. “Si no toco sorra, hi ha gent que no acaba de tenir la sensació de fer vacances”, admet Marisol Martínez, de l’agència Viajes Exóticos. Aquest desig de posar el punt final del viatge amb un bany de sol també ha impulsat el Carib, les Maldives o Zanzíbar, que han estat destins molt venuts en aquesta agència.
Alhora, hi ha qui s’ha decantat per destins menys habituals –que es comencen a popularitzar–, com Uzbekistan o Eslovènia, un país que, segons Gemma Solà, de l’agència Karuk Travel, “ara s’està venent molt, sobretot amb autocaravana, perquè té muntanya, platja i proximitat amb Itàlia”. Afegeix que destinacions com Islàndia i els Estats Units mantenen el seu estatus de clàssics entre els sabadellencs.
La ciutat té ganes de descobrir món, sovint mirant cap a destins llunyans. “Generalment, els joves i els viatges de noces tiren a altres continents que demanen vols de moltes hores, mentre que els viatgers més grans prefereixen Europa, amb guies de parla hispànica”, resumeix Solà.
En constant recerca de nous indrets per apropar-nos, les agències ja preparen noves rutes. “Estem treballant en una ruta al Regne de Mustang, al Nepal. I de cara a l’any vinent a Gàmbia, on estem estudiant també la infraestructura”, diu Caldés, de BeTravel. “Cal evitar intermediaris i tenir un bon contacte damunt el terreny”, afegeix. Així, les agències preguntades afirmen que la majoria dels destins es mouen per tendències i pel boca-orella. I coincideixen que hi ha un clar augment de l’interès per viatjar, sobretot després del coronavirus.
Tres amors a primera vista
Ni el Marc, ni l’Anna ni l’Àngels van errar amb el destí escollit, celebren. Els tres sabadellencs han decidit passar un estiu a molts quilòmetres de distància i ens han explicat els seus testimonis. Cadascú des d’un punt diferent del planeta, s’han mogut entre la tranquil·litat i el millor espectacle que hi ha: la naturalesa.
Marc Cañadell explica que “hem apostat per la tranquil·litat i l’aventura a Suïssa amb la furgoneta ‘camperitzada’”. “Hem trobat bona gastronomia, una naturalesa increïble, relax i moltíssimes hores de carretera”, afegeix. Entre les parades, indrets de postal com Lauterbrunnen, Grindelwald o el llac Bachalpsee.
L’Anna Palau i les seves amigues, en canvi, van decidir retrobar-se per celebrar els 30 anys amb un gran viatge a les Filipines. “Volíem una destinació amb platja, sol i aventura… però sense el turisme massiu de Bali o Tailàndia. I no podríem haver fet una tria millor”, assegura. Platges desertes, caiac pel Blue Lagoon, surf al Cloud Nine o ‘snorkel’ en aigües cristal·lines han marcat un viatge que ella descriu com “un paradís literal”.
La sabadellenca Àngels Vilà va optar per unes vacances més properes, a les Canàries, amb amics i un hotel tot inclòs. “Necessitàvem desconnectar del ritme de la ciutat”, explica. Les jornades van combinar caminades al matí, platja, gastronomia i descans absolut per tornar a Sabadell amb energies renovades.