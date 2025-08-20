La temporada de piscines municipals de Sabadell arriba a la recta final: quan tanquen definitivament?

Es va apropant el final de l’estiu i així ho demostra el calendari de les piscines municipals disponibles a Sabadell. El 6 de juny passat va iniciar la temporada d’aquesta tipologia de refugis climàtics, quan Can Marcet (Gràcia) i l’Olímpia (la Concòrdia) van obrir les portes a la ciutadania. Uns dies més tard, el 13 de juny, ho van fer la Piscina del Sud (Campoamor) i la del Parc del Nord (Ca n’Oriac), i, finalment, el 19 de juny va ser el torn de La Bassa (Sant Oleguer), la més freqüentada pels banyistes de la ciutat i del Vallès.
Ara que comença el darrer terç d’agost, es va apropant el final d’aquests equipaments, tot i que encara queda temps per gaudir-los: el 31 d’agost clausurarà La Bassa, que serà la primera piscina a fer-ho; el 8 de setembre, serà el torn de la piscina de Campoamor i la de Ca n’Oriac, i, finalment, les dues últimes piscines a tancar seran les de Can Marcet i l’Olímpia, el pròxim 11 de setembre. Amb això, la ciutat ha disposat durant 97 dies dels serveis de la piscina del barri de Gràcia i de la Concòrdia, i 87 de les de Campoamor i Ca n’Oriac, mentre que La Bassa, ha estat oberta un total de 73 dies.
L'assitència total, una incògnita fins al darrer moment
Les condicions meteorològiques van acompanyar molt durant el juny i al juliol es van torçar una mica més. Després del juny de rècord per altes temperatures, el setè mes de l’any també ho va ser, però per causes totalment adverses: va ser el juliol més plujós de la darrera dècada. Aquestes circumstàncies tindran afectacions directes a l’afluència total de persones que hauran visitat els equipaments municipals al final de temporada.
Segons sembla, a més, la primera meitat d’agost és un reflex del juny, mentre que s’espera que durant la segona baixin les temperatures i apareguin precipitacions. Aquestes condicions faran que fins al darrer dia no es pugui saber si s’ha superat o no la xifra de més de 300.000 usuaris del 2024. En total, l’any passat hi va haver 308.753 asisstents, dels quals el 59,87% van ser tan sols de La Bassa de Sant Oleguer. Aquesta dinàmica no sembla que canviï, ja que hi va gent d'arreu del Vallès, del voltant de Barcelona i de punts diversos de Catalunya, però encara no se saben les xifres oficials d'assistència.