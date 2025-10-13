FOTOS | Mans Unides organitza la 28a Marxa de la Solidaritat

Unes 130 persones van sortir de caminada matinal el diumenge dia 12 d'octubre en la 28a Marxa de Solidaritat. La finalitat, ajudar als projectes solidaris de Mans Unides amb la recaptació de les aportacions voluntàries, que van ser de 1.000 euros, tant dels participants inscrits com els que no, però hi van voler col·laborar dipositant les seves aportacions en guardioles col·locades a les taules d'inscripció. \r\n\r\nLa marxa va ser d'uns 10 km, amb caràcter festiu i gaudint d'un bon dia. El recorregut estava marcat per unes cintes blaves i sense dificultats geogràfiques, "agradable, planer i variat, amb desnivells suaus", segons l'organització. Es tractava d'una ruta circular, sortint de davant l'estació d'FGC Can Feu - Gràcia i resseguint els rodals de Sabadell i Sant Quirze del Vallès.\r\n\r\nA l'acte hi van col·laborar empreses i entitats de la ciutat, entre ells, l'Ajuntament de Sabadell. Mans Unides manté obert el període d'aportacions voluntàries, que es poden fer al compte del Banc Sabadell: ES24-0081-0900-8100-0105-7509 i també Bizum: 02417 fent constar el concepte "MARXA DE LA SOLIDARITAT".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t28a Marxa de la Solidaritat de Mans Unides\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n