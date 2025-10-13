Arriba la Setmana del Turisme Industrial a Sabadell

Sabadell se suma a la celebració de la Setmana del Turisme Industrial, que tindrà lloc del 17 al 26 d’octubre. El programa d’activitats s’ha presentat aquest dilluns 13 a l’Art del Vitrall, un taller especialitzat en la realització i la restauració de vitralls situat al carrer de Sant Feliu. A l’acte han assistit la regidora de Turisme, Katia Botta i el director de l’Art del Vitrall, Joan Serra. La Setmana del Turisme Industrial és una iniciativa impulsada per la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), que es presenta sota el lema “Descobreix com es fan les coses”. L’Ajuntament de Sabadell ha organitzat un seguit d’activitats que permetrà apropar la història tèxtil i productiva de Sabadell als assistents.
El programa consisteix en 13 rutes i experiències enfocades a donar a conèixer la riquesa i la diversitat del patrimoni industrial de la ciutat, en paraules de Katia Botta: “Es vol projectar Sabadell com una ciutat amb un recorregut de patrimoni important”. S’oferiran activitats familiars com “Missió Planeta”, un escape room educatiu d'Aigües Sabadell, i visites guiades a espais emblemàtics de Sabadell, com la Torre de l’Aigua i el Vapor Buxeda Vell, entre altres. A més, també s’ha incorporat el Bus a Cegues, una de les activitats més consolidades del programa, que consisteix en dues rutes que faran un recorregut sorpresa per diverses localitats i equipaments catalans associats a la XATIC.
De totes les propostes, la regidora de Turisme té clar que la joia del programa és la Ruta del Vitrall. “L’Art del Vitrall és un espai on es manté viva la tradició industrial de la nostra ciutat” afirma Botta. També destaca la passió, experiència i talent del Joan Serra, el qual defineix la seva activitat com una entrada al món dels vitralls i explica que el seu objectiu és: “convidar a mirar Sabadell amb uns altres ulls”.
Per participar en les activitats cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme (Casa Duran) ja sigui des de la pàgina web visitsabadell.com.