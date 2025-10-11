Una família de porcs senglars passeja per Covadonga

Una família de tres porcs senglars que regiraven escombraries va despertar alguns veïns de Sabadell, la matinada de divendres a dissabte. Els animals rondaven pel barri de Covadonga, a la recerca d'omplir l'estómac. "En aquest carrer els cotxes sempre corren molt, patíem que hi pogués haver un accident", explica una veïna. \r\n\r\n\r\n\r\nNo és un fenomen aïllat. En els darrers anys, la presència de senglars a la ciutat ha estat una constant. Sense anar més lluny, l'agost passat alguns conductors van alertar de la presència d'un exemplar mort al mig de la Gran Via, un perill per a la seguretat dels conductors. Normalment es deixen veure per zones pròximes al bosc. Tanmateix, també n'hem vist passejant tranquil·lament pel Centre de Sabadell. \r\n\r\nDavant d’això, des de l’Ajuntament recomanen què fer per reduir-ne la presència: no donar-los menjar ni beure, per no acostumar-los a associar els humans amb el menjar fàcil; no acostar-s’hi, ja que són salvatges i tenen reaccions imprevistes; evitar moviments o sorolls bruscos si es troben a prop; no deixar escombraries ni menjar a fora dels contenidors, que és un gran atractiu, i conduir amb precaució, per evitar qualsevol accident per atropellament. \r\n