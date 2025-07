VÍDEO | Curiosa imatge: un senglar es passeja de nit en ple Centre de Sabadell

Insòlita i curiosa imatge la que s'ha produït en ple carrer de Sant Quirze aquesta matinada de dijous. Un veí de Sabadell ha enregistrat un porc senglar que passejava per la cèntrica via, a tocar d'una de les entrades dels Jardinets de la Caixa. Sí que és cert que a Sabadell estem acostumats a rebre visites dels senglars, però sobretot es deixen veure en barris com Castellarnau o la Roureda, propers a zones boscoses. La seva aparició en ple Centre, punt allunyat de zones verdes, ha despertat la sorpresa dels veïns. I els ha deixat una pregunta al cap: "Com ha arribat fins aquí?". L'escena ha tingut lloc cap a les quatre de la matinada i ha estat captada per Teo Böhme.