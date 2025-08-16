ARA A PORTADA

Sabadell

Quins són els refugis climàtics disponibles a Sabadell aquest estiu?

Amb temperatures que arriben fins als 37 graus, la ciutat activa diverses zones on la ciutadania pot refugiar-se davant l’onada de calor

  • Vista aèria de La Bassa, un dels refugis climàtics de Sabadell -
Publicat el 16 d’agost de 2025 a les 22:39
Actualitzat el 16 d’agost de 2025 a les 22:42

Amb l'arribada de l'onada de calor i les altes temperatures a Sabadell, aquest dissabte 16 d'agost s'ha arribat fins a 37 graus, convé recordar els diversos espais disponibles a Sabadell on els ciutadans es poden protegir de la calor: els refugis climàtics. Un concepte que cada estiu guanya més protagonisme a la nostra comarca.

Aquests refugis són zones pensades per oferir confort tèrmic i mitigar els efectes de les altes temperatures, tant en espais tancats com a l’aire lliure. L’Ajuntament, juntament amb la Generalitat, ha ampliat aquest estiu la xarxa de refugis a la ciutat, sumant-hi nous punts com el casal cívic de Torre-romeu, que s’incorpora al mapa d’espais disponibles.

En interiors podem trobar: la Biblioteca Vapor Badia (oberta de dilluns a divendres. Tardes (dilluns, dimarts i dimecres) i matins (dijous i divendres)), els centres cívics dels barris de la ciutat i diversos complexos per a la gent gran. Cal destacar que durant els caps de setmana no hi ha refugis interiors disponibles.

A l'aire lliure trobem piscines municipals de pagament (La Bassa, Can Marcet, Olímpia, Campoamor i Ca n’Oriac), la Zona d’aigües del Parc de les Aigües, les fonts ornamentals de la plaça Sant Roc i Passeig de la plaça Major (s’aturen de 14 a 17 h).

Aquestes opcions serveixen per oferir un descans a la ciutadania en aquests moments de calor intensa a Sabadell. 

