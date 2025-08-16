Quins són els refugis climàtics disponibles a Sabadell aquest estiu?

Amb l'arribada de l'onada de calor i les altes temperatures a Sabadell, aquest dissabte 16 d'agost s'ha arribat fins a 37 graus, convé recordar els diversos espais disponibles a Sabadell on els ciutadans es poden protegir de la calor: els refugis climàtics. Un concepte que cada estiu guanya més protagonisme a la nostra comarca.
Aquests refugis són zones pensades per oferir confort tèrmic i mitigar els efectes de les altes temperatures, tant en espais tancats com a l’aire lliure. L’Ajuntament, juntament amb la Generalitat, ha ampliat aquest estiu la xarxa de refugis a la ciutat, sumant-hi nous punts com el casal cívic de Torre-romeu, que s’incorpora al mapa d’espais disponibles.
En interiors podem trobar: la Biblioteca Vapor Badia (oberta de dilluns a divendres. Tardes (dilluns, dimarts i dimecres) i matins (dijous i divendres)), els centres cívics dels barris de la ciutat i diversos complexos per a la gent gran. Cal destacar que durant els caps de setmana no hi ha refugis interiors disponibles.
A l'aire lliure trobem piscines municipals de pagament (La Bassa, Can Marcet, Olímpia, Campoamor i Ca n’Oriac), la Zona d’aigües del Parc de les Aigües, les fonts ornamentals de la plaça Sant Roc i Passeig de la plaça Major (s’aturen de 14 a 17 h).
Aquestes opcions serveixen per oferir un descans a la ciutadania en aquests moments de calor intensa a Sabadell.