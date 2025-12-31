Tot el que has de saber sobre la balisa V16, obligatòria a partir del 2026 a Sabadell i a tot l'Estat: adeu definitiu als triangles d’emergència

A partir de l’1 de gener del 2026, tots els turismes, vehicles mixtos, furgonetes de transport de mercaderies i autobusos que circulin per Sabadell o carreteres de tot l'Estat hauran d’incorporar obligatòriament la nova balisa V16 connectada, un dispositiu lluminós que s'haurà de portar a la guantera i substituirà definitivament els clàssics triangles d’emergència. La mesura, impulsada per la Direcció General de Trànsit (DGT), té com a objectiu reduir els accidents secundaris i els atropellaments que es produeixen quan els conductors baixen del vehicle per col·locar els triangles. No portar al vehicle una balisa V-16 homologada connectada a la DGT comportarà una sanció de 80 euros, una multa similar a la que s’aplicava per no portar els triangles de preseñalització.
La V16 és una petita balisa de color groc, molt visible, que emet una llum intermitent de 360 graus i amb autonomia mínima de 30 minuts. L’aparell s’ha de guardar a la guantera i es pot activar en pocs segons. Un cop en marxa, es recomana col·locar-lo al sostre del vehicle o, si no és possible, en un punt elevat com la porta del conductor gràcies al seu imant incorporat. La principal novetat és que la balisa està connectada a la plataforma DGT 3.0, de manera que, en activar-la, envia automàticament la posició exacta del vehicle immobilitzat. Aquesta informació arriba als centres de gestió de trànsit i es distribueix a navegadors, aplicacions de mobilitat i panells de missatge variable, alertant altres conductors per evitar nous sinistres. La connexió utilitza una SIM integrada i no requereix el telèfon mòbil del conductor.
La DGT subratlla que el dispositiu només transmet ubicació en el moment de l’activació i no emmagatzema dades personals ni informació del vehicle. “La balisa no permet fer seguiments ni controlar velocitats”, recalca l’organisme. Tampoc activa automàticament els serveis d’emergència: en cas d’accident, els ocupants han de continuar trucant al 112.
Aplicació a tot l’Estat i validesa internacional
La V16 serà obligatòria en totes les comunitats autònomes, incloent-hi Catalunya, el País Basc i Navarra, i és plenament vàlida fora d’Espanya segons la Convenció de Viena de 1968. Això significa que un vehicle espanyol podrà utilitzar-la en qualsevol país signant del tractat. En el cas dels vehicles estrangers que circulin per Espanya en règim de circulació internacional, podran continuar utilitzant els seus triangles d’origen, tal com preveu la normativa internacional.
Els vehicles que transporten mercaderies perilloses també hauran de portar la balisa, tot i que l’Estat admetrà l’ús de triangles en els vehicles internacionals que travessin el territori espanyol.
Com s’ha de col·locar i què pot veure la resta de conductors?
La balisa està dissenyada per ser visible fins a 1 quilòmetre de distància en condicions favorables. En activar-se, el seu senyal arriba als sistemes dels conductors moderns, mentre que els vehicles sense aquesta tecnologia rebran els avisos a través dels panells de trànsit. Amb aquesta normativa, els triangles deixaran de ser vàlids per als vehicles espanyols a partir del 2026. La raó és el risc que suposa caminar per la calçada per col·locar-los, sovint a 100 metres del vehicle i en situacions de poca visibilitat o trànsit intens.
Què cal recordar?
Obligatorietat: a partir de l’1 de gener del 2026.
On portar-la: a la guantera, carregada i accessible.
On col·locar-la: al sostre o en un punt elevat del vehicle.
Privacitat: només transmet ubicació en el moment de l’activació.
Emergències: cal continuar trucant al 112.