Sabadell disposarà del servei gratuït de bus nocturn durant la Festa Major

La ciutat disposarà d'un reforç especial gratuït del servei nocturn d’autobusos urbans durant la Festa Major. Les línies N1 i N4, que cobreixen els principals barris de la ciutat, veuran ampliats els horaris i adaptats els recorreguts per donar resposta a l’augment de desplaçaments nocturns que es produeixen en aquestes dates. El servei estarà disponible durant tota la nit sense interrupcions. De totes maneres, no cada dia hi haurà la mateixa programació, sinó que variarà en funció de l'activitat i el dia de la setmana. Els recorreguts també es veuran modificats per passar pels principals punts de concentració festiva i per reforçar la connexió amb l’Estació del Centre.
Divendres 5 de setembre
La nit de divendres, les dues línies circularan sense interrupcions. La N1 -Espronceda, Ca n’Oriac i Can Deu- tindrà sortides cada 30 minuts des de Can Deu (de 23.30 h a 4.30 h) i des del passeig d’Espronceda (de 23.45 h a 4.45 h). Per la seva banda, la N4 -La Serra, Can Rull i Els Merinals- oferirà sortides cada 40 minuts entre les 23.00 h i les 5.00 h.
Dissabte 6 de setembre
La nit de dissabte es mantindrà la freqüència reforçada: la N1 funcionarà cada 30 minuts fins a les 6.00 h, i la N4 cada 40 minuts fins a les 6.20 h. La novetat és que, a partir de la 1.30 h de la matinada, ambdues línies modificaran parcialment el recorregut per adaptar-se a la distribució de la mobilitat en les hores de màxima afluència.
Diumenge 7 i dilluns 8
La nit de diumenge, el servei continuarà fins a les 6.00 h. En canvi, dilluns, coincidint amb el darrer dia de la Festa Major, l’últim bus de la N1 sortirà a les 2.30 h i el de la N4, a les 2.20 h. En tots dos casos, però, es mantindrà la freqüència especial de pas i els recorreguts adaptats que inclouen connexió directa amb l’Estació Centre i amb diversos barris.