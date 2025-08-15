Records amagats del Sabadell d'ahir

Passejant pels carrers de Sabadell, si ets curiós i t’hi fixes bé, pots trobar vestigis d’altres èpoques: marques, rètols i detalls arquitectònics que ens recorden el passat recent de la ciutat.
Recentment, la Via Massagué s’ha vist afectada per diverses obres que han destapat les llambordes que, feia dècades, cobrien aquest icònic carrer. Però no cal desenterrar runes per trobar aquests testimonis: cada dia, a Sabadell, s’estableix un diàleg constant entre allò antic i allò contemporani.
Nous negocis (normalment grans cadenes) ocupen l’espai de botigues i bars que, durant anys, havien estat punts de trobada fonamentals per als sabadellencs. No es tracta de caure en la nostàlgia, però sí que és interessant recordar aquests espais, encara avui visibles.
Un exemple clar el trobem, encara a la Via Massagué, en un edifici poc habitual per a una cadena de menjar ràpid (en aquest cas, un KFC): la Casa Escaiola. Construïda el 1931 per l’arquitecte Eduard Maria Balcells i catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local, havia estat, fins al 2018, la botiga de moda Casa Guillermo. Actualment, a la façana es conserva el vinil amb aquest nom històric.
Un altre cas és el de la cadena Sandwichez, la primera a establir-se fora de Barcelona, al número 1 del carrer de Gràcia. Allà, durant dècades, hi havia hagut la Perfumeria Soley, fundada el 1890. El seu rètol original continua presidint la façana, i entre aquest i les finestres hi trobem un fris de l’escultor sabadellenc Camil Fàbregas.
També és recordat el trasllat del Viena original el 2017. El local històric de la plaça de Sant Roc, número 24, va tancar arran d’una remodelació de l’empresa, i el negoci es va traslladar al carrer de l’Advocat Cirera. Encara avui, al local que ocupa la botiga de decoració Muy Mucho, es pot veure el rètol original del Viena i el relleu d’un cuiner, símbol de la franquícia en els seus inicis.
Durant les dècades dels quaranta, cinquanta i seixanta del segle passat, La Cubana era un dels punts neuràlgics de la ciutat. Aquest quiosc-cafeteria va reobrir l’any passat, mantenint el nom però canviant de format i propietaris. L’espai recupera, a més, elements inspirats en el món ferroviari, ja que just a sota s’hi trobava l’antiga estació d’FGC Sabadell Rambla, clausurada el setembre de 2016.
Per als més nostàlgics, és una oportunitat per reviure, o descobrir per primer cop, dues localitzacions històriques de la ciutat, situades entre el carrer de la Rambla, 17, i el número 1 del carrer de la República.
Un altre testimoni d’altres temps, molt més amagat, és el llegendari rètol de neó del desaparegut Cinema Euterpe. Restaurat pel sabadellenc Francesc Duch, encara es conserva al mateix lloc on havia il·luminat la façana del cinema, al número 1 de la Rambla. Avui, però, només és visible per als veïns de l’edifici que el va substituir, com un record silenciós d’aquella sala de projeccions tan estimada.